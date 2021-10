"Venom 2" : que signifie la scène post-générique pour l'avenir du héros ?

Crédit : CTMG, Inc. All rights reserved.

Venom 2 vient d'arriver en salle et la franchise prépare déjà son avenir. Dans la grande tradition des films Marvel (qu'ils soient produits par les studios du même nom chez Disney ou ailleurs), le long-métrage se termine sur une petite scène post-générique. De quoi faire un peu d'humour ou incorporer un élément de suspense pour une éventuelle suite. Nous allons évoquer son contenu dans les prochaines lignes donc si vous ne voulez pas en savoir davantage, nous vous conseillons de stopper net votre lecture.



Nous ne reviendrons pas ici sur l'intrigue ce de bien-nommé Venom: Let There Be Carnage. Disons simplement que le meilleur arrive après le générique de fin et que le film a l'avantage considérable d'être court... Mais peut-être que l'avenir d'Eddie Brock et de son parasite alien préféré sera plus glorieux une fois intégrés au Marvel Cinematic Universe, le vrai.



La scène post-générique tente en effet de lier l'univers Venom au reste du MCU. Une transition grâce à un personnage adoré des fans qui a, pour des raisons juridiques, un pied à l'intérieur et à lextérieur du MCU : Spider-Man. Il faut dire que Venom et Peter Parker son très liés dans les comics, donc tout ceci est très logique. Espérons cependant que Kevin Feige, le big boss de Marvel chez Disney, corrige sérieusement la trajectoire des personnages de Venom (Tom Hardy est capable de très belles choses) avant d'oser les intégrer à la grande fresque super-héroïque qu'est le MCU.

Que se passe-t-il donc dans cette scène ? Eddie et Venom s'enfuient sur une île déserte pour se remettre de leur combat contre Carnage. Le duo s'offre une pause farniente devant une télénovela dans un hôtel. Venom annonce à son hôte qu'il va lui donner un petit aperçu du savoir collectif de la ruche de symbiotes dont il provient. Une connaissance collective et partagée qui devrait faire "exploser son petit cerveau". Un flash se passe et nos héros se retrouvent dans une chambre... presque similaire. La télévision ne diffuse plus le même programme, la déco a évolué subtilement et un autre client de l'hôtel est déjà présent dans la pièce.

Rencontre au sommet

Eddie et Venom semblent avoir été propulser dans une dimension parallèle (une notion très importante depuis l'après-Thanos avec les séries WandaVision, What If et surtout Loki diffusées sur Disney+). A la télévision, la série a laissé place aux infos d'un JT dans lequel on découvre le visage de Tom Holland en Spider-Man. De quoi faire un lien direct avec la fin de Spider-Man: Far From Home où Peter Parker est démasqué. Venom semble très intrigué par l'Homme-Araignée et les spectateurs peuvent ainsi se demander si le symbiote ne pourrait pas apparaitre dans le Spider-Man 3 qui arrivera bientôt dans nos cinémas et devrait traiter du multivers.

De nombreux fans espèrent que cette multiplication des mondes parallèles causée par les actions des personnages de Loki à la fin de cette mini-série permettra de réunir tous les personnages Marvel éparpillés depuis des décennies dans différents studios. Marvel et Disney pourraient donc réunir tous les personnages et les faire interagir les uns avec les autres dans de futures productions. Imaginez : Venom pourrait donc se battre avec Spider-Man, lequel aiderait Doctor Strange qui lutterait contre Scarlet Witch avant que les X-Men n'arrivent pour sauver le monde. C'est le genre de rencontre au sommet qui ferait vibrer les fans du MCU et permettrait de dépasser les derniers films Avengers. Il faudra attendre les prochains films pour avoir des certitudes.