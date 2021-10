"Squid Game" : 8 films et séries à voir si vous êtes en manque

C'est la série événement de cette année 2021. Le très bon pari de Netflix. Squid Game de Hwang Dong-hyeok remporte un succès incroyable depuis le début de sa diffusion le 17 septembre 2021. Cette série raconte l'histoire d'un groupe de personnes, souvent fortement endettées, qui risquent leur vie dans un jeu mystérieux de survie. L'objectif ? Devenir extrêmement riches s'ils survivent à une série de jeux pour enfants légèrement remaniés...

Après un merveilleux bouche-à-oreille, la série s'est hissée tout en haut du Top 10 de la plateforme. En 9 épisodes seulement de cette saison 1, des millions d'abonnés sont devenus fans... Mais 9 épisodes c'est court. Très court. En attendant donc que le créateur de la série annonce le lancement de la production d'une saison 2, la rédaction de RTL a repéré pour vous quelques œuvres qui devraient vous plaire...

Que voir après "Squid Game" ?

Alice in Bordeland (Netflix) : cette série japonaise elle aussi disponible depuis peu sur Netflix est l'adaptation d'un manga publié entre 2010 et 2016. Si vous avez aimé Squid Game pour son mystère et ses jeux mortels, alors vous serez ici comme à la maison tant les concepts sont proches. La série suit Arisu, un jeu "otaku", sans emploi et obsédé par les jeux qui se retrouve soudainement dans un Tokyo vidé de ses habitants. Lui et ses amis, seuls rescapés apparents doivent participer à des jeux dangereux pour survivre sous peine d'être abattu par des lasers venant du ciel....

Parasite : 4 Oscars dont Meilleur film, Meilleur film étranger, Meilleur réalisateur et Meilleur scénario original. Rien que ça. Si c'est la critique sociale de la Corée du Sud contemporaine et les dénouements surprise qui vous ont plu dans Squid Game alors le film génial du Sud-Coréen Bong Joon-ho va vous faire vibrer. Parasite est un formidable thriller social racontant comment une famille de parvenus va prendre possession de la vie d'une autre famille, beaucoup plus aisée... C'est malin, tordu, inattendu. Le film de Bong Joon-ho est un drame familial mâtiné de thriller, qui dépeint la violence des inégalités sociales avec une grande maîtrise formelle. Incontournable.

Dead Set (CinéCinéma Frisson) : il s'agit-là d'un format court, une mini-série britannique en un épisode de 45 minutes et quatre épisodes de 25 minutes. Là encore l'intrigue mélange un élément quotidien et un cadre totalement fictionnel. L'action se situe dans la maison de l'émission de téléréalité Big Brother, le Loft Story britannique. Une attaque de zombies survient dans le Royaume-Uni et coupe par la même occasion les occupants de la Maison provoquant questionnement et angoisse.

Extracurricular (Netflix) : une nouvelle série coréenne au programme. Et toujours disponible sur Netflix donc les fans de Squid Game n'auront pas besoin d'aller bien loin. Comme Parasite, Extracurricular ne propose pas de jeux mortels ou une intrigue trop extraordinaire. Elle suit Oh Ji-soo (Kim Dong-hee), un élève particulièrement doué qui décide de participer à une carrière de criminel afin de payer ses études supérieures. Là encore, c'est une critique des inégalités et des injustices au sein de la société coréenne qui est évoquée en sous-texte.

3% (Netflix) : on change de continent avec une série brésilienne qui évoque une société très particulière avec un système très cadré qui détermine la destinée d'une population toute entière. Dans un futur proche, les gens peuvent passer un test baptisé le Processus, qui leur permet de vivre le reste de leur vie dans un lieu appelé l'Autre Rive. Ce lieu est décrit comme un paradis, loin de la pauvreté et de la misère. Mais il y a un twist : seuls 3 % des candidats seront retenus. On retrouve ici encore, comme dans Squid Game, une métaphore de notre société sous le format d'une société de poche avec ses injustices décuplées par ce système. Quatre saisons sons disponibles.

Hunger Games : doit-on présenter encore une fois cette tétralogie culte, adaptation de la trilogie littéraire de Suzanne Collins avec Jennifer Lawrence dans le rôle principal ? Si vous aimez les jeux cruels de Squid Games et que vous rêviez de voir les candidats se rebeller contre les maîtres du jeu, alors vous allez adorer Hunger Games. Là, le jeu n'est pas caché sur une île lointaine, il est diffusé à la télévision pour terrifier et tenir bien tranquille une population qui vit sous le joug d'une terrible dictature.

Cube : on vous propose aussi une vieillerie culte du cinéma de science-fiction horrifique avec Cube, film canadien sorti en 1997. Comme pour Squid Game ou Alice in Bordeland, des candidats (amnésiques eux) doivent échapper à un piège géant. Un petit groupe se réveille dans une pièce et doit trouver la sortie d'un labyrinthe mystérieux où chaque pièce renferme un indice et un piège mortel. Les amateurs de morts violentes et de casse-têtes apprécieront.

Battle Royale : autre petit trésor des années 90-2000, Battle Royale. Un film japonais qui est devenu culte en proposant un jeu de massacre sur une île déserte entre des candidats plus ou moins volontaires... Ça vous rappelle des souvenirs ? Dans un pays qui ressemble fortement au Japon, la jeunesse se montre de plus en plus rebelle et violente. Pour calmer tout ce petit monde, les adultes ont voté la loi "Battle Royale", imposant à l'échelle nationale un programme de survie du même nom. Son principe est simple : une classe de terminale est tirée au sort, emmenée dans un lieu isolé et ses élèves doivent s'entretuer durant trois jours jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul. Sympathique non ? Le film est totalement culte.