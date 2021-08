"What If...?" : que vaut la nouvelle série Marvel sur les variations du Multivers

Et si Captain America n'avait jamais vu le jour ? Et si c'était une femme qui avait bénéficié du sérum du Super Soldat au bouclier ? Et si Peggy Carter était... Captain Carter. Voilà le pitch du premier épisode de la nouvelle série Marvel What If...? (littéralement "Et si...?") disponible sur la plateforme Disney+ depuis ce 11 août 2021.

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) continue de s'étendre et de s'amuser à tordre dans tous les sens sa mythologie. Depuis la défaite de Thanos sur grand écran, la nouvelle Phase du MCU se développe sur des écrans plus modestes mais avec une belle audace narrative. Des séries comme Wanda/Vision ou Loki font vivre cet univers en attendant le retour du public dans les salles obscures.

Elles rebattent aussi les cartes. La fin de la série Loki nous a montré que plusieurs réalités, mondes parallèles, pouvaient coexister. What If...? est la démonstration de cette existence du Multivers qui va être au cœur de l'intrigue des prochains films très attendus comme Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Contrairement aux autres séries Marvel qui ont été présentées sur Disney+, What If...? est une série animée. La réalisation, la qualité de l'animation et des doublages en fait un grand et beau spectacle. On peut aussi retrouver toute une galerie de personnages bien connus sans payer des cachets astronomiques (mais les acteurs prêtent leurs voix) et sans devoir faire avec les contraintes des productions en live-action.

Au départ, What If...? est une série de comics créés en février 1977. Les aventures qui y sont racontées sont des réécritures des grands événements de l'univers Marvel à partir de la modification d'un événement du passé, un moment clef de la vie d'un héros ou d'une héroïne. Le premier volume était intitulé "Et si... Spider-Man avait rejoint les Quatre Fantastiques".

Des pépites pour les fans

Pour le premier épisode de la série, on découvre la vie de Peggy Carter, qui a pris la place de Steve Rogers juste avant sa transformation en super-héros. De quoi nous replonger dans le MCU de la Seconde guerre mondiale.

Les épisodes sont courts et l'intrigue ne perd pas de temps. Si vous aimez l'action, les petites joutes verbales et blagues bien senties des films Marvel, vous serez aux anges. What If...? ne s'endort pas pendant de longues séquences, un peu vides, comme pouvait le faire Falcon et le Soldat de l'Hiver. Par contre, il sera plutôt difficile pour les profanes de s'y retrouver. L'action est divertissante, mais les créateurs de la série semblent partir du principe que leur public connaît très bien le MCU.

Ne soyez pas rebutés par l'animation. What If...? n'est pas une série pensée pour un public jeune. D'ailleurs, tout va un peu vite et est un peu trop chargé en référence pour que de jeunes enfants comprennent absolument tout. Il s'agit d'un bonus, probablement pas indispensable, pour comprendre certains aspects de la Phase 4 du MCU. Mais le gros de l'intrigue sera, nous le savons, dans les prochains films.

Reste que What If...? dispose d'un excellent sens du rythme et propose d'introduire de nouveaux héros et personnages pour continuer à offrir plus de diversité. Des arrivants comme le Gardien Uatu, (doublé par le très talentueux acteur de Westworld Jeffrey Wright) qui sert de narrateur, permettent de faire grandir la mythologie cosmique du MCU. Dans les comics, il est aussi lié aux fameux 4 Fantastiques dont les fans attendent le retour (qualitatif) depuis très longtemps. Si vous pensiez que les Pierres de l'Infini et Thanos étaient les entités les plus puissantes de l'univers, alors vous n'avez encore rien vu...