"Spider-Man: No Way Home" : les 9 détails cachés du trailer

Une bande-annonce se regarde en général une fois. Deux fois si vous êtes vraiment fan. Mais trois fois ? C'est plus rare. Pourtant, à force de regarder et regarder encore la bande-annonce du prochain film Spider-Man: No Way Home, nous commençons à y voir plus clair sur l'intrigue de ce blockbuster très attendu.

Naturellement, il s'agit d'indices, de théories... Marvel et Sony savent exactement que les fans les plus dévoués des célèbres super-héros vont décortiquer chaque plan pour essayer de deviner le scénario de ce long-métrage. Nous savons aussi que Marvel aime beaucoup jouer avec des références et des fausses pistes, donc nous ne pouvons pas vous promettre que toutes nos théories seront confirmées le 15 décembre prochain. Mais voici malgré tout le résultat de nos petites investigations...

Aviez-vous repéré...?

1- Wong prend ses valises... pour Shang-Chi ?

L'autre talentueux sorcier du Marvel Cinematic Universe (MCU), et compagnon de Stephen Strange, fait une rapide apparition dans la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. On le voit prévenir Strange qu'utiliser un sortilège d'amnésie générale pour aider Peter Parker pourrait être une gigantesque erreur. Le sort semble compliqué et dangereux pour l'équilibre même de l'univers. Après la "promesse" de Strange de ne pas tenter le diable, on voit que Wong part quelque part en utilisant un portail de téléportation. Où va-t-il exactement avec ses deux valises ? Nous pourrions le savoir très vite, puisqu'il est très probable que Benedict Wong montrera tous ses talents dans le film Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux qui sort au cinéma début septembre. La bande-annonce du film centré sur le premier super-héros asiatique du MCU montre Wong combattre (avec difficulté l'Abomination, un des ennemis de l'incroyable Hulk).

2- Un pacte avec le Diable ?

L'arrivée de Mephisto, le Diable version Marvel, avait été imaginée lors de la diffusion de Wanda/Vision. Pourtant, pas de signe de lui. Ce film Spider-Man pourrait bien être l'occasion de voir le célèbre méchant agir ou, au moins, tirer les ficelles. Le fait que Peter Parker vienne demander à Strange de jeter un sort pour l'aider n'est pas nouveau. Le comic One More Day évoque une intrigue très proche. En voyageant dans des mondes parallèles pour tenter de sauver Tante May, Spider-Man ne trouve pas de solution à son problème. Il finit par se tourner vers Mephisto pour régler ses problèmes. Dans les comics, Mephisto sauve May et efface de la mémoire collective l'identité de Spider-Man... mais il réclame en contrepartie le mariage entre Peter Parker et Mary Jane... Peter Parker va-t-il sacrifier sa relation avec MJ ?

3- Le Bouffon Vert est de retour ?

Voilà un indice qui a été repéré par de nombreux fans. Lors de la bande-annonce on peut clairement voir une petite grenade exploser à New-York. Les lumières vertes et le design de l'explosif ne laissent planer aucun doute : nous sommes sur une arme signée Le Bouffon Vert. Willem Dafoe sera-t-il de retour pour reprendre son rôle ? Nous l'espérons tous.

Qui est l'homme à la chemise blanche ? Crédit : Marvel

4 - Matt Murdock est-il l'avocat de Peter ?

Charlie Cox devrait être de la partie pour ce nouveau Spider-Man. L'acteur qui incarne l'avocat Matt Murdock, alias Daredevil, pourrait bien venir soutenir Peter Parker lorsqu'il est arrêté par la police. La bande-annonce montre en effet Peter Parker menotté et interrogé par des agents de la police de New York. Un homme en chemise blanche est aussi présent dans la scène et il dépose un impressionnant dossier devant notre héros. Puisque Peter Parker lit des dossiers, il n'est pas interrogé par la police mais semble travailler sur sa défense. Il serait alors très opportun d'offrir un petit rôle à notre avocat Marvel préféré à ce moment-là. Le plan ne montre cependant pas le visage de cet homme encravaté. Il faudra attendre le film pour être sûr de son identité.

5- Costume noir et or de Spider-Man

On peut apercevoir un nouveau costume particulièrement classe pour notre Homme-Araignée préféré : un costume noir avec de fins traits d'or pour souligner sa silhouette. Est-ce un autre Spider-Man ? un variant ? Une nouvelle armure pour résister aux attaques électriques d'Electro (qui lui aussi est de retour) ? Ce costume est déjà celui qui a été sélectionné pour les jouets et autres goodies dont la sortie accompagnera celle du film.

6- Beaucoup de sable et d'autres méchants...

Nous sommes à peu près sûrs que nous allons retrouver Octopus, le Bouffon Vert, Electro... Mais d'autres méchants de l'univers Spider-Man pourraient bien se joindre à ce trio infernal pour composer le fameux groupe Sinistres Six. Le groupe est fondé par le Docteur Octopus et, dans les comics, cinq super-vilains répondent à son appel : le Vautour, Electro, Kraven le chasseur, Mystério et l'Homme-Sable. La composition de cette petite assemblée peut varier mais le Lézard semble apparaître très brièvement. Et la présence de sable nous fait penser que le bien nommé Homme-Sable ne doit pas être loin...

7 - Course poursuite entre Peter Parker et Doctor Strange

Dans une des scènes, on peut voir Doctor Strange attaquer Peter Parker en provoquant une projection astrale. Peter Parker tient alors une boîte dont le design correspond au Sanctum du Sorcier. Il s'agit donc probablement de sa boîte et Peter Parker lui a peut-être dérobé le mystérieux objet. Pour certains fans, le cube pourrait être une prison magique mais il est encore trop tôt pour savoir ce qu'il renferme. Même si Peter et Stephen sont dans le même camp, nous remarquons que Strange semble le poursuivre en utilisant ses pouvoirs et la "dimension miroir" pour tordre la réalité et la ville de New York. Si les deux héros ne vont pas s'affronter frontalement, la course poursuite devrait nous offrir de très beaux moments visuels.

Le tableau blanc et la fameuse forme qui évoque Porto Rico Crédit : Marvel

8- Miles Morales va-t-il apparaître ?

Lors d'une scène, on peut voir une femme dans une voiture en train de parler à Peter Parker. Nous ne savons rien sur elle, mais sa présence claire et nette et sa couleur de peau fait qu'on pourrait imaginer qu'elle soit la mère de Miles Morales, l'autre Spider-Man qui a été la star du film d'animation Spider-Man: Into the Spider-Verse. Le teaser et l'annonce du titre officiel du film a aussi révélé une image dans laquelle on pouvait deviner l'île de Porto Rico, la terre d'origine de la famille de Miles Morales. Allons-nous avoir droit à autant de Spider-Men que de super-méchants dans ce film ?



9- Bataille de sorciers ?

Les scénaristes du MCU piochent souvent dans différents comics pour inventer leurs scénarios et parfois créer des fausses pistes. L'un des comics qui sert de source potentielle à No Way Home est Happy Birthday et à la fin de cette intrigue Doctor Strange se fait enlever par d'autres sorciers et toute une petite bataille magique s'enclenche entre le Sorcier Suprême et ses confrères (peut-être à cause des sortilèges interdits qu'il utilise et casse petit à petit le Multivers). Toujours est-il qu'avec Strange, Wong, Agatha et Wanda... Nous commençons à avoir une belle collection de magiciens dans le MCU et il est fort probable que ce petit monde se retrouvera dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le 28e film de l'univers cinématographique Marvel qui sortira en 2022.