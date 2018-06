publié le 25/06/2018 à 13:39

Le parc de Wesworld a de nouveau fermé ses portes. Après une saison 2 épique, l'épisode final diffusé dans la nuit du 24 juin aux États-Unis sur HBO et OCS en France, possède des rebondissements qui n'ont pas laissé les fans indemnes. Jonathan Nolan, le showrunner de la série futuriste, s'est confié à Entertainment Weekly. Attention, la suite contient des spoilers.



Dire que tout le monde meurt à la fin de la saison 2 de Westworld est proche de la vérité. Mais, le gros twist de l'épisode c'est bien celui concernant Charlotte. Cette dernière, qui tue Strand et Costa dans la Force est en réalité un hôte qui a son apparence, mais l'esprit de Dolores grâce à l’intervention de Bernard.

Cela veut-il dire que nous verrons deux Dolores dans une potentielle saison 3 jouées par deux actrices différentes ? "Pas vraiment. La question de savoir qui est qui est quelque chose dont nous sommes ravis de jouer avec. Nous sommes content de retenir l'attention du public, mais c'est compliqué", explique Jonathan Nolan, le co-créateur de la série à EW.

Une saison 3 est-elle prévue ?

Si la saison 3 de Westworld n'a pas encore été annoncée officiellement, Jonathan Nolan a déjà pas mal de choses à dire dessus. Lorsque le journalisme d'EW demande si elle dévoilée en 2019 ou 2020, le showrunner répond : "Nous sommes en discussion avec HBO, les acteurs et l'équipe. Nous voulons prendre du temps pour que chaque saison soit aussi excitante que possible. Et nous avons un énorme défi pour la saison 3 avec les mondes que nous construisons. Nous voulons nous assurer que nous avons le temps pour les faire bien". Les fans avaient dû patienter deux ans entre la saison 1 et la saison 2, ce qui laisse encore du temps avant de découvrir la suite de Westworld.