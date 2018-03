"This Is Us" est une série familiale d'un nouveau genre

Son succès l'an passé a surpris tout le monde : la NBC ne pariait absolument pas sur This Is Us, série familiale et chorale incroyablement ordinaire... sur le papier. En face, on retrouvait des poids lourds, comme le très ambitieux Westworld. Rien n'assurait au network américain d'engranger le succès avec sa dernière drama.



Pourtant, le charme a opéré. En quelques semaines à peine, This Is Us s'est imposée comme la série chouchoute des Américains : ils étaient 12 millions devant leur écran pour le final de la première saison, un succès inespéré consolidant parfaitement le show. Le succès reste désormais à confirmer : alors que l'automne apporte son lot de morosité, les Pearson sont de retour pour apporter un peu de joie et (beaucoup) d'émotion. La NBC propose dès le mardi 26 septembre le premier épisode de la très attendue saison 2.

La fiction s'annonce une nouvelle fois très émouvante, jouant une nouvelle fois sur le principe du puzzle et du jeux de piste. Sylvester Stallone est même annoncé au générique. Mais certains sont peut-être passés à côté du phénomène This is Us. La suite des aventures des Pearson seront à découvrir sur Canal + dès le 29 septembre. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, ils peuvent patienter en(re)découvrant la première saison, diffusée prochainement sur 6ter.



> This Is Us - Your Very First Look at Season 2! (Sneak Peek)

1. Une émouvante série familiale qui renouvelle le genre

La série familiale chorale s'enlise depuis quelques années : elle est souvent synonyme de mélodrame larmoyant ou de sitcom humoristique, comme La Fête à la Maison ou Modern Family. This Is Us se retrouvait donc face à un défi : raconter le quotidien de la famille Pearson tout en opérant un savant dosage entre émotion et humour. Le pari est un succès : This Is Us est une série délicate qui brille par son écriture, tombant rarement dans la niaiserie ou les bons sentiments surfaits.



En un épisode, le public peut passer du rire aux larmes sans prévenir avec une étonnante facilité. La série a ainsi réinventé les codes du genre, prouvant que ce dernier avait, contre toute attente, encore de l'avenir. Le secret était pourtant simple : éclater la narration entre le passé et le présent.

Le spectateur est ainsi tenu en haleine par les secrets de famille, les non-dits et les bouleversements du passé : le tout est présenté sous la forme d'un gigantesque puzzle qui dévoile ses pièces au fur et à mesure des épisodes.

2. Une intrigue simple sans être simpliste

C'est l'une des grandes forces de ce show : en apparence, This Is Us est très simple. On suit le quotidien de la famille Pearson, évoquant avec justesse et sans ennuyer les petits riens du quotidien : que ça soit les déceptions professionnelles ou le lourd poids des traditions familiales, en passant par la rivalité fraternelle et les questionnements identitaires, le spectre de sujets abordés est très large. La série réussit avec brio à intéresser son spectateur sur des sujets en apparence légers du quotidien.



Mais très vite, la façade s'égratigne pour montrer qu'une intrigue simple n'est pas pour autant simpliste. This Is Us aborde également des questions beaucoup plus complexes, comme la mort ou les problèmes régissant la société américaine actuelle. Le deuil est traité de manière réaliste, de manière très discrète tout en restant palpable, se trahissant seulement par des subtils signes de chagrins ou des phrases murmurées. Il est également rare de voir des sujets aussi sensibles que l'adoption, le racisme ou l'obésité abordé avec justesse à la télévision américaine.



This Is Us montre ainsi à quel point il peut être difficile d'élever un enfant noir dans une famille de blancs lorsqu'on ne saisit pas toutes les questions d'appropriations culturelles. On suit également Kate, souffrant de surpoids, s'acharner à maigrir, avant de réaliser qu'il faudra qu'elle travaille sur sa culpabilité et son deuil avant de pouvoir enfin voir son corps évoluer.

3. Des personnages auxquels on s'identifie

Si l'ensemble fonctionne, c'est également grâce aux personnages attachants, aussi imparfaits que touchants. On suit ainsi Jack se tue au travail pour offrir le meilleur à sa famille, tandis que Rebecca souffre d'avoir mis sa carrière de chanteuse entre parenthèses pour devenir mère. Kevin, le fils aîné, est un acteur de sitcom qui s'acharne pour obtenir enfin la reconnaissance de ses paires, tandis que sa jumelle Kate lutte contre ses problèmes de poids. Enfin, Randall, le fils adoptif, est tiraillé entre sa famille de sang et sa famille de cœur.

Les personnages traversent chacun des épreuves différentes qui résonnent avec ce que peut vivre le public. Ils se distinguent par leurs forces mais également par leurs faiblesses, créant des protagonistes plus vrais que nature auxquels le téléspectateur ne peut que s'identifier. Leurs douleurs et leurs joies font résonner des sentiments universels qui forcent automatiquement l'empathie : on rit et on pleure avec eux.

4. Une série couronnée par plusieurs prix

Non contente d'avoir remporté l'adhésion totale du public, This Is US a également été gâtée par les professionnels. Gage supplémentaire de qualité, la série a été nommé plusieurs fois aux Teen Choice Awards tout comme aux Emmy Awards 2017, concourant pour le prix de la meilleure série dramatique tout comme pour les meilleurs acteurs et actrices. Partie bredouille, ces nominations sont toutefois la preuve des qualités indéniables et reconnues de la série.

This Is Us a toutefois remporté l'Emmy Awards du meilleur acteur : Sterling K. Brown, qui interprète Randall, le fils adopté des Pearson à la recherche de son père biologique, a raflé le prix face à un autre acteur de la série également nommé, Milo Ventimiglia (Jack). Il est ainsi devenu le premier acteur noir en 19 ans à remporter cette récompense très convoitée. Une série qui est donc feel good, mais aussi de qualité.