Saint-Valentin : 15 séries qui ouvriront votre regard sur l'amour

"Cucumber", "Black Mirror" ou "Please Like Me" repensent l'amour sans doublier la diversité.

publié le 14/02/2018 à 18:03

Un garçon, jeune et beau, rencontre une femme, jeune et belle. Voilà le cœur battant de centaines de séries télévisées. Les histoires d'amour ont toujours été une source d'inspiration majeure mais elles étaient souvent tristement semblables. Des tranches d'âge et des populations entières ont souvent été exclues de ces scénarios et des castings de peur de choquer ou de présenter un produit moins vendeur.



Depuis quelques décennies, les chaînes, pourtant frileuses par nature, ont tenté de repenser les romance pour diversifier son public et n'oublier personne sur le chemin. L'aspect communautaire des sociétés anglo-saxonnes a permis de renouveler les intrigues en intégrant des personnages LGBT ou en revoyant totalement l'approche de la sexualité féminine.

Ce saupoudrage a fini par faire naître des séries moins "hétérocentrées", consacrées entièrement à des femmes, des lesbiennes ou des gays, des séries où les corps peuvent être imparfaits et où le sexe est enfin désacralisé pour intégrer le quotidien. Des œuvres réalistes en somme.

En cette journée de la Saint-Valentin, nous avons réunis quelques séries de qualité pour repenser votre vision du sentiment amoureux, élargir votre imaginaire ou (enfin) vous sentir représenté.