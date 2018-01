Camille Cottin dans A La Bonne Heure

publié le 26/01/2018 à 12:30

Au Théâtre de l'Oeuvre, Samantha Markowic et Salomé Lelouch proposent actuellement une pièce intitulée Justice, en s'entourant d'une distribution uniquement féminine. Au casting notamment : Camille Cottin !

"Depuis que ce type m’a agressée pour me prendre mon téléphone, je n’arrive

plus à vivre normalement. Je le vois partout, tout le temps, la nuit, le jour… c’était

juste un coup de poing au visage et un paquet d’insultes … Pour un téléphone à

moitié pourri, en plus ! Lui ? Il m’a probablement oubliée… et malgré un passage

en comparution immédiate, l’affaire a été classée sans suite…" : la justice à grande

vitesse, c’est l’injustice en temps réel.

Tous ont, un jour ou l’autre, été confrontés à la justice: à travers des interrogatoires,

des témoignages, et des scènes d’audience, Samantha Markowic et Salomé Lelouch

proposent une reconstitution théâtrale de l’appareil judiciaire, en nous plongeant

au coeur d’une justice en temps réel, celle des comparutions immédiates.

Porté par une distribution exclusivement féminine avec en alternance Camille Cottin,

Camille Chamoux, OcéaneRoseMarie, Naidra Ayadi, Fatima N’Doye, et Samantha

Markowic, Justice dresse un portrait sans concession de notre société. Un spectacle

coup de poing et rempli d’humanité.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Rose, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.