publié le 25/06/2018

C'est la série espagnole qui cartonne depuis plusieurs mois sur Netflix. La Casa de Papel est devenue un phénomène qui passionne des millions de fans à travers le monde. Alors que la troisième partie a été renouvelée en avril dernier, la fiction n'est pas prête de s'arrêter en si bon chemin.



D'après une information révélée par Purebreak, Alex Piña le créateur de la célèbre série hispanique, a confirmé qu'un quatrième volet est d'ores et déjà dans les tuyaux. "On pense à la troisième et à la quatrième saison, on pense à cela de façon globale", a-t-il confié à l'occasion du Festival de Monte-Carlo qui s'est tenue du 15 au 19 juin dernier. La série a d'ailleurs été récompensée d'une Nymphe d'Or, trophée de la meilleure série dramatique.

Plus grand succès des séries non-anglophones sur Netflix, La Casa de Papel surfe sur la vague antisystème avec l'histoire d'un casse spectaculaire de la Fabrique de la monnaie espagnole. Si le scénario de la quatrième partie n'est pas encore au stade d'écriture, le troisième volet dont le tournage démarre en novembre prochain, va explorer le passé de ses personnages.

En attendant de découvrir les prochaines aventures du gang de braqueurs en 2019, vous pouvez toujours rattraper les 22 épisodes palpitants des deux premières saisons sur la plateforme de vidéos en ligne américaine.