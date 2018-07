ORANGE IS THE NEW BLACK Season 6 Official Trailer TEASER (2018) Netflix TV Show HD

Il n'y a pas que la Coupe du Monde pour profiter de son canapé ! Comme chaque mois, Netflix vient de renouveler son catalogue en séries, films et documentaires pour tous les publics. De quoi vous faire passer de bons moments avant le retour de la Casa de Papel ou la suite de 13 Reasons Why.



Les héroïnes seront les stars de ce catalogue Netflix avec la saison 6 d'Orange Is The New Black où les détenues de Litchfield devront faire à de nouveaux défis après les émeutes de la saison 5. Avec Good Girls, les spectateurs et spectatrices découvriront un trio de mères braqueuses, qui se retrouvent enrôlé dans un gang redoutable.

Côté films, la saga Twilight qui a propulsé Kristen Stewart (Bella Swan) et Robert Pattinson(Eward Cullen) au rang de superstars, devrait ravir les fans de cette histoire d'amour hors du commun, tandis que Josh Brolin (Avengers : Infinity War, Deadpool 2) incarne un père de famille dépassé. Et pour les amateurs et amatrices de foot, vous avez rendez-vous avec la seconde partie du documentaire consacrée à la Juventus Turin.

Les séries

Good Girls, saison 1, 1er juillet : Beth, Ruby et Annie sont trois mères de famille vivant dans la banlieue de Detroit. Chacune doit faire aux problèmes du quotidien (un mari volage, un divorce difficile, une enfant malade) sans oublier leurs finances qui sont toujours dans le rouge. Un jour, elles décident de braquer le supermarché d'Annie. L'opération est un vrai succès, mais le trio se retrouve ensuite recruter par un gang. Cette série de Jenna Bans (Grey's Anatomy, Scandal) a déjà été renouvelée pour une saison 2, un très bon présage.



Lastman, saison 1, 1er juillet : Création de Laurent Sarfati et Jérémie Périn, Lastman raconte l'histoire de Richard, qui cherche à tout prix son ami, mystérieusement kidnappé. Il se rend compte que le monde dans lequel il vit est corrompu à tous les niveaux. Diffusé en novembre 2016 sur France 4, la série arrive donc cet été sur Netflix pour une plongée dans un monde graphique et violent.





Le seigneur de Bombay, saison 1, 3 juillet : Adaptée du roman éponyme de Vikram A. Chandra, cette série est centrée sur les milieux corrompus de l'économie indienne à travers deux personnages, que tout oppose : Ganesh, le roi de la pègre et Sartaj, un policier de quartier suspendu après un incident.



Anne with an E, saison 2, 6 juillet : La jeune Anne est bientôt de retour. Après avoir réussi à se faire une place dans sa famille d'adoption, la petite fille devra faire face à de nouveaux défis. Adapté du livre Anne, la maison aux pignons verts, Anne with an E est une série qui fait la part belle à l'émotion, grâce à la performance de l'actrice Amybeth McNulty (Anne).





Orange Is The New Black, saison 6, 27 juillet : Plus d'un an que les fans attendent le retour des prisonnières de Litchfield. Et après les émeutes de la saison 5, plus rien ne sera comme avant pour Piper, Alex, Crazy Eyes ou encore Cindy. Un premier teaser dévoilé le mois dernier nous plonge directement dans une ambiance post-apocalyptique laissant présager le pire pour les héroïnes, séparées dans plusieurs établissements à la fin de la saison 5.



Films et documentaires

La saga Twilight : Bella (Kristen Stewart) et Edward (Robert Pattinson) arrivent sur le petit écran pour vous faire (re)découvrir leur histoire d'amour qui a bouleversé la littérature et le cinéma. L'histoire débute dans Fascination où Bella est forcée d'allé habiter chez son père Bill, qu'elle connaît à peine. Au lycée, elle fait la rencontre d'un jeune homme qui la fascine. Elle découvrira très vite le terrible secret qu'il tente de cacher.



My Deer Hunter Dad, 6 juillet : Après avoir incarné le titan Thanos dans Avengers : Infinity War et le mercenaire Cable dans Deadpool 2, Josh Brolin incarne dans My Deer Hunter Dad un père de famille un peu paumé et célèbre chasseur de cerfs. Il décide d'emmener son fils lors d'une expédition filmée pour son émission de chasse, en compagnie de son ami et cameraman Don. Sauf que le jeune garçon a tout sauf envie d'être au milieu de la forêt avec son père. C'est le début d'une aventure complètement délirante.



Clubs de légende : Juventus (Saison 1 - Partie B), 6 juillet : Netflix se met à la Coupe du Monde avec la suite de ce documentaire consacré à la célèbre équipe italienne. Découvrez les coulisses de la saison 2017-2018, sur le terrain, dans les salles d'entraînements et les moments avec les fans.



I feel pretty , 20 juillet : Amy Schumer incarne Renee, une femme qui va assumer ses rondeurs à la suite d'une chute à la salle de sport. Se croyant mince, Renee va alors revivre en se sentant à l'aise dans son corps et bouleversé tout son entourage. Une comédie feel-good dont Amy Schumer a le secret.