publié le 02/03/2018 à 14:05

L'hiver persiste et donne envie de passer ses soirées bien au chaud devant de bons films. Vous avez terminé The Crown, Orange is The New Black et Stranger Things ? Pas de panique, de belles nouveautés vous attendent sur Netflix pour ce mois de mars.



La plateforme de streaming continue d'enrichir son catalogue et propose plusieurs séries originales pour ce nouveau mois, comme Girls Incarcerated (2 mars) et The Mechanism (23 mars). Après trois ans d'attente, la plateforme mettra en ligne la saison 2 de Marvel's Jessica Jones (8 mars).

Côté film, les abonnés pourront découvrir Natalie Portman dans Annihilation, son premier long-métrage Netflix, disponible dès le 12 mars. Une comédie avec Adam DeVine, baptisée Game Over, man ! sera visible des le 23 mars, tout comme le film Roxanne Roxanne, basé sur la vie de la rappeuse américaine Roxanne Shanté, avec notamment Mahershala Ali au casting.

Les séries

Marvel's Jessica Jones, saison 2 (8 mars). La super-héroïne la plus cynique de Marvel fait son grand retour après trois ans d'absence. Les premières images diffusées par Netflix laissent à penser que la détective privée n'a pas changé : des bagarres, des filatures et un humour grinçant seront au programme de cette deuxième saison très attendue.



Girls Incarcerated, saison 1 (2 mars). C'est une deuxième série dans le milieu carcéral féminin pour Netflix, après Orange is The New Black. Connaîtra-t-elle le même succès ? Girls Incarcerated suit des adolescentes d'un centre de détention pour mineurs aux États-Unis. Entre amour et amitié, une adolescence normale, ou presque.



Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, saison 2 (30 mars). Après le succès de sa première saison, l'adaptation de la saga littéraire continue pour Netflix. La saison 2 devrait se concentrer sur les volumes cinq à neuf, au rythme d'un volume tous les deux épisodes.



The Mechanism, saison 1 (23 mars). Alors qu'il enquête sur un criminel spécialisé dans le blanchiment d'argent, un policier brésilien découvre le plus gros scandale de corruption de l'histoire du pays.



Love, saison 3 (9 mars). La série de Judd Apatow tirera sa révérence après cette troisième saison. Mickey et Gus devront donc décider s'ils restent ensemble malgré les épreuves que la vie leur impose.



Santa Clarita Diet, saison 2 (23 mars). La série cannibale de Netflix, portée par Drew Barrymore, revient pour une deuxième saison. Apparemment, tout va bien pour la famille Hammond.



Le mois de mars sera aussi l'occasion de voir un épisode par semaine de Riverdale (8 mars) et de Dynastie (10 mars) mais aussi de découvrir Blacklightning (6 mars). Netflix diffusera la première saison des séries Requiem (23 mars) et Alexa et Katie (23 mars) et la cinquième saison de The Americans (8 mars).

Les films

Annihilation (12 mars). Dans ce film de science-fiction porté par Natalie Portman, une biologiste se rend sur un site d'une catastrophe naturelle pour essayer de retrouver son mari disparu.



Roxanne, Roxanne (23 mars). Netflix continue de s'intéresser à l'histoire du rap américain avec ce biopic sur la rappeuse Roxane Shanté, rendue populaire grâce à la "Guerre des Roxanne".



The Outsider (9 mars). Dans le Japon post Seconde Guerre mondiale, un soldat américain (Jared Leto) fait prisonnier, s'intègre dans le milieu des yakuzas, la mafia japonaise.



Spider-Man 1, 2 et 3 (1er et 15 mars). Les fans de l'homme araignée seront servis ce mois-ci. Ils pourront voir et revoir la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire et Kirsten Dunst.



Julie et Julia (31 mars). Ce film de 2009 avec Meryl Streep et Amy Adams s'intéresse à la cuisine. Une américaine décide de réaliser l'ensemble des recettes de Julia Child et de son livre sur la cuisine française.



Quelques comédies viennent s'ajouter au catalogue Netflix comme Où sont passés les Morgan ? (31 mars) avec Hugh Grant et Sarah Jessica Parker mais aussi Ma sorcière bien aimée (31 mars) avec Nicole Kidman et Will Ferrell.

Les documentaires

Ladies first (8 mars). Ce documentaire s'intéresse à la vie de Deepika Kumari, de sa naissance dans un village pauvre de l'Inde à son statut de championne du monde de tir à l'arc à seulement 18 ans.



Wild Wild Country, saison 1 (16 mars). Dans les années 1980, un gourou d'une secte décide d'ériger une ville utopique dans l'Oregon et se heurte aux habitants, dans un scandale qui deviendra national.