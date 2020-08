publié le 26/08/2020 à 15:30

Dès le 15 septembre à 21h05, la série en quatre épisodes Un homme ordinaire, librement inspirée de l'affaire Dupont de Ligonnès, arrive sur M6. Au casting, le public découvrira Arnaud Ducret (Divorce Club, Les dents, pipi et au lit) dans le rôle de Christophe de Salin et Émilie Dequenne (Rosetta, À perdre la raison) dans celui d'Anna-Rose.

Le pitch ? "En avril 2011, la famille de Salin est retrouvée assassinée, enterrée sous la terrasse de la maison familiale. La mère, les quatre enfants et les deux labradors ont été exécutés. Seul le père (Arnaud Ducret) manque... Il s'est volatilisé". Un scénario qui rappelle l'affaire Dupont de Ligonnès, comme l'explique Pierre Aknine, créateur et réalisateur d'Un homme ordinaire dans un communiqué officiel publié par la chaîne du groupe M6, auquel RTL appartient.

"Pendant plus d'un an et demi, la scénariste (Anna Badel) et moi-même, avons travaillé sur l'histoire de la famille Dupont de Ligonnès. Nous l'avons infiltrée, décortiquée, avec la lecture de lettres, de mails, d'articles et d'entretiens avec plusieurs protagonistes concernés. Doucement s'est esquissée une conviction, une possibilité d'aborder de manière sensible cette histoire", décrit-il. Le duo a d'ailleurs réalisé une autre fiction pour la chaîne : Souviens-toi avec Marie Gillain et Sami Bouajila.

Dans Un homme ordinaire, la hackeuse Anna-Rose fascinée par le fait-divers de la famille de Salin, mène une enquête parallèle à celle de la police, et permet à l'enquête d'avancer. Ce personnage est "librement inspiré d'un cyber-enquêteur qui s'est vraiment intéressé à l'affaire." Quant à Arnaud Ducret, il passe "du papa préféré des Français à celui le plus détesté et recherché". Rendez-vous le 15 septembre pour découvrir le premier épisode.