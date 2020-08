publié le 18/08/2020 à 14:57

Meghan Markle et le prince Harry ne fascinent pas que les Britanniques. Le couple désormais exilé aux Etats-Unis intéresse aussi les Français. Ce mercredi 19 août 2020, M6 proposera un numéro spécial de son magazine Zone Interdite entièrement consacré au duo iconique de la famille royale.

De sa naissance et sa jeunesse dans les coulisses d'Hollywood au Megxit, le grand schisme qui a fracturé la famille Windsor, Zone Interdite retrace le parcours de l'actrice devenue duchesse. Outre les experts de la famille royale interrogés tout au long de ce documentaire, Zone Interdite a aussi donné la parole au demi-frère (Thomas Jr) et à la demi-sœur (Samantha) de Meghan Markle. Des interviews rémunérées, un grand classique dans ce milieu et dans les pays anglo-saxon. Pour ces membres de la famille (désormais très éloignés de Meghan Markle), leur cadette est une "Caligula sur son trône", d'"un égoïsme sans limites" ou encore "ce qui pouvait arriver de pire à la monarchie". Un discours où la jalousie et la rancœur transparaissent et qui rejoint celui du père de la jeune femme, Thomas Markle.

Outre le parcours scolaire, les auditions, le féminisme, la carrière... Meghan et Harry : la liberté à tout prix s'arrête un moment sur l'influence du couple et les éventuelles ambitions que pourrait avoir l'actrice devenue l'une des personnalités les plus importantes d'aujourd'hui. Anciens conseillers en communication des Clinton, relation privilégiée avec les Obama... Meghan Markle multiplie les atouts. Pourrait-elle être tentée un jour par une place au Congrès, un rôle de gouverneure, voire la Maison Blanche ?