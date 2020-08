et Coline Daclin

publié le 06/08/2020 à 11:34

C'est un peu le polar de l'été. Ce jeudi, le magazine Society sort son deuxième numéro consacré à l'affaire Dupont de Ligonnès. Une enquête de quatre ans, menée par quatre journalistes, qui s'intéresse à l'homme, disparu en avril 2011 après avoir assassiné de toute sa famille.



Le but des journalistes n'était toutefois pas de trouver si Xavier Dupont de Ligonnès était toujours en vie ou où il se trouve. "Tout le monde est divisé sur cette question, même les policiers", explique Maxime Chamoux, journaliste à Society et co-auteur de l'enquête, au micro de RTL. "Notre but n'était pas de répondre à cette question, mais de reconstituer un puzzle qui permet de reconstituer un peu sa psychologie", poursuit-il.

L'enquête détaille des éléments très précis sur la vie du meurtrier présumé. "On apprend que c'est quelqu'un d'extrêmement complexe", raconte Maxime Chamoux. "C'est quelqu'un qui a tout donné pour sa famille pendant des années, un père de famille très investi [...] et en même temps, c'est quelqu'un qui a toujours échoué."

La deuxième partie de notre enquête sortira ce jeudi 6 août, elle fera 42 pages. pic.twitter.com/k2sZ0pbeu3 — Society Magazine (@SocietyOfficiel) August 4, 2020

L'enquête se penche notamment sur trois personnages, trois amis ou connaissances de Xavier Dupont-de-Ligonnès, qui auraient pu être en contact avec lui après le meurtre de sa famille. L'enquête révèle aussi que les locaux du magazine Society à Paris ont appartenu... à Agnès Dupont de Ligonnès, sa femme.

Pour le deuxième numéro, Society promet "99% de révélations". Il pourrait en tous cas être un beau succès commercial : le premier numéro s'est en effet vendu à quelque 100.000 exemplaires.