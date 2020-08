publié le 25/08/2020 à 14:30

L'offre découverte de Netflix est de retour. Abandonnée en février dernier et brièvement réintroduite en juin, la période d'essai de 30 jours est de nouveau proposée par le service de streaming à ses nouveaux clients potentiels, a rapporté le site Numerama. Mais contrairement à l'offre d'essai historique, la nouvelle n'est pas gratuite. Et les prix relèvent un peu de la roulette russe.

Comme l'ont constaté des internautes et nos journalistes, la plateforme propose désormais plusieurs offres tarifaires. Certaines personnes se voient proposer une formule à 0,05 euro pour un mois, d'autres à 0,99 euro et d'autres à 3,99 euros. Contacté par RTL.fr, un porte-parole de Netfflix confirme cette fourchette de prix et indique que la plateforme "étudie différentes offres en France pour attirer de nouveaux membres et leur offrir la meilleure expérience possible".

La firme de Reed Hastings teste régulièrement de nouvelles formules pour sonder le marché et optimiser ses revenus. La plateforme avait augmenté de un à deux euros le prix de ses abonnements en France et dans plusieurs pays l'été dernier pour réagir à l'offensive d'Hollywood dans le streaming.



Netflix a gagné de nombreux abonnés durant le confinement mais doit désormais faire face à la concurrence de Disney+ en plus d'Apple, Warner et NBC. Selon les derniers chiffres disponibles, la plateforme a recruté près de 26 millions de nouveaux clients en six mois, une augmentation historique. En France, Netflix comptait quasiment 7 millions d'abonnés mensuels en début d'année.