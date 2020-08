"Big Little Lies" : 4 infos sur la série phénomène multi-récompensée

publié le 25/08/2020 à 20:30

C'est une petite série de 2017 qui a fait beaucoup parler d'elle. Production de HBO, Big Little Lies a été multi-récompensée, entre autres, par le Golden Globes 2018 de la Meilleur mini-série.

Après avoir été diffusée sur HBO et OCS, Big Little Lies arrive ce 25 août 2020 sur TF1 à 21h05. Avec ses 7 épisodes qui réunissent un impressionnant casting : Nicole Kidman (The Hours), Laura Dern (Marriage Story), Reese Witherspoon (La revanche d'une blonde), Zoë Kravitz (The Batman) et Shailene Woodley (Divergente), aux côtés d'Alexander Skarsgård (Tarzan), Adam Scott (Parks and Recreation) et James Tupper (Revenge), Big Little Lies est une réussite.

Le tout dirigé par le Canadien Jean-Marc Vallée, le réalisateur reconnu de C.R.A.Z.Y. et Dallas Buyers Club. Dans la bande-annonce dévoilée à l'automne 2016 propose un univers sombre fait de petits secrets entre voisins où l'on entre dans la vie privée de riches femmes au foyer en Californie, dans la petite ville côtière de Monterey. Avant de découvrir plus cet univers étouffant, intense et dramatique de Big Little Lies, découvrez ce qu'il faut savoir sur cette pépite d'Hollywood.

> Big Little Lies: Season 1 | Official Trailer | HBO

1 - C'est "L'anti-'Desperate Housewives'"

Big Little Lies est "l'anti Desperate-Housewives", comme l'expliquait le Huffington Post, lors de la première diffusion de la série. On suit le destin de trois femmes, du quartier aisé de Monterey. Madeline (Reese Witherspoon), divorcée, qui essaye tant bien que mal d'entretenir de bons rapports avec son ado Abigail (Kathryn Newton) en crise et son ex-mari, Céleste (Nicole Kidman) qui semble mener une vie parfaite et Renata (Laura Dern), businesswoman accomplie. Mais, lorsque Jane (Shailene Woodley) mère célibataire qui fait figure d'outsider arrive dans cette ville chic aux apparences bien trompeuses, le quotidien des quatre femmes explose peu à peu. Une série sombre et réaliste, rythmée par des scènes qui vous scotcheront au canapé et qui pourraient même vous terrifier.

2 - C'est l'adaptation d'un roman à succès

Big Little Lies est adaptée du roman Petits secrets, grands mensonges de Liane Moriarty, romancière australienne. Lors de la sortie de Petits secrets, grands mensonges en 2016, Liane Moriarty a convaincu un large public avec, comme trame celle de secrets entre voisins autour d'un meurtre à la fête de l'école. Les vies de trois femmes en apparence parfaites qui vont tourner au drame.

3 - Un casting 5 étoiles

Pour interpréter ces femmes complexes, un casting digne d'une grosse production hollywoodienne à commencer par Nicole Kidman. On ne présente plus celle qui endosse le rôle de Celeste Wright aux côtés de Reese Witherspoon. Celle qui est Madeline Martha dans la série a une belle carrière derrière elle avec des films marquants comme Wild, Walk The Line ou encore La Revanche d'une Blonde. Enfin, on retrouve Shailene Woodley dans les habits de Jane Chapman, après l'avoir vue dans Nos étoiles contraires et la saga Divergente.

4 - Un des réalisateurs les plus talentueux de sa génération

Il n'y a pas qu'au casting que l'on trouve des stars. Derrière la caméra aussi de grands noms du cinéma américain comme celui de David E. Kelley, créateur de la série. On lui doit aussi La Loi selon Harry, Ally Mc Beal ou encore The Pratice. Pour la réalisation, c'est Jean-Marc Vallée qui offre son talent à la série, après avoir posé son regard pour des longs-métrages de qualité comme Wild, C.R.A.Z.Y. mais surtout Dallas Buyers Club, drame inspiré d'une histoire réelle couronné aux Oscars : Meilleur acteur pour Matthew McConaughey et Meilleur acteur dans un second rôle pour Jared Leto.