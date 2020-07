"Tout simplement Noir" : qui est le réalisateur Jean-Pascal Zadi ?

publié le 08/07/2020 à 17:22

Avec Tout simplement Noir, en salles depuis le 8 juillet, Jean-Pascal Zadi est sous les feux des projecteurs. À 39 ans, le réalisateur, acteur et rappeur signe l'un des films coups de cœur de l'été, avec un casting XXL : JoeyStarr, Fary, Claudia Tagbo, Melha Bedia ou encore Kareen Guiock.

Né à Bondy en août 1980, Jean-Pascal Zadi déménage ensuite avec ses parents à Ifs, près de Caen. Après son bac littéraire, un DEUG d'économie AES, un BTS de communication, il intègre le cours Simon à Paris.

Sa carrière démarre en 2005 avec le documentaire Des halls aux bacs qui raconte l'histoire du rap français indépendant avec des artistes tels Sefyu, Seth Gueko et Alpha 5.20. La même année, il s'associe et crée avec Geoffroy Dongala, son ami d'enfance, la société Gambo Productions. Il réalise par la suite plusieurs clips pour le rappeur Mokobé, Alpha 5.20. et des artistes du label Néochrome.

> TOUT SIMPLEMENT NOIR - Bande-annonce - Au cinéma le 8 juillet

En 2008, Jean-Pascal Zadi se lance dans la réalisation avec Cramé. Ce street film raconte la descente aux enfers du protagoniste, pourchassé de tous les côtés. Deux ans plus tard, il réalise African Gangster avec Alpha 5.20. Dans les années 2010, il lance sa nouvelle société de production Douze doigts production et réalise Sans pudeur, ni morale avec un budget de 5.000 euros. En 2017 sort African Dream, un documentaire sur Magic System qui organise un concert en Côte d'Ivoire.

> "CRAMÉ" BANDE ANNONCE STREET FILM NÉOCHROME 21 AVRIL EN DVD

Acteur, chroniqueur et auteur

En 2013, Jean-Pascal Zadi rejoint le Before du Grand Journal sur Canal+, présenté par Thomas Thouroude. Jean-Pascal Zadi présente et réalise la chronique C koi les bayes ? diffusée tous les jours et qui donne la parole aux jeunes des quartiers populaires sur des sujets d'actualité. Pour la saison suivante, sa chronique est renommée Les bayes de JP et est diffusée une fois par semaine. Il publie aussi son premier roman Bastos à crédit, sur la journée plein de galère d'un anti-héros, aux éditions Izarts.

> La Bande annonce

En 2015, le réalisateur devient chroniqueur pour Mouv' pour Les Bayes du jour. Il crée une polémique en dérapant à l'antenne en créant un parallèle avec le procès pour proxénétisme en bande organisée, où comparait, entre autres, DSK, et les "tournantes des petits frères dans la street", comme l'explique Les Inrocks. Et depuis 2018, il anime l'émission Debattle avec Tanguy Blum et Amelle Zaïd.

> Les gangsters sont-ils trop glorifiés ? #LESBAYEZER

En tant qu'acteur, Jean-Pascal Zadi a joué Pink Kalash dans Coexister de Fabrice Éboué (2017). Il apparaît dans Un homme pressé d'Hervé Mimran et joue le rôle de JP dans Tout simplement Noir.