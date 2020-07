"OSS 117 3" : Nicolas Bedos dévoile une première photo de Jean Dujardin

publié le 06/07/2020 à 19:41

Voici une image pour démarrer la semaine avec le sourire. Sur Instagram, Nicolas Bedos a dévoilé la première image d'OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire, troisième volet de la saga. On y voit Hubert Bonisseur de la Bath (Jean Jujardin) en costume clair, tout sourire face à une femme sur une chaise longue. Nul doute qu'il doit être en train de lui "faire la cour" tout en finesse.

OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire est attendu dans les salles pour février 2021. Jean Dujardin partagera l'affiche avec Pierre Niney (Yves Saint Laurent) et Fatou Ndiaye (Un Ange), dont les rôles sont encore inconnus. "Il faut formellement réinventer le film, puisqu'on est cette fois dans les années 1980. On tend plus vers du Steven Spielberg que du Alfred Hitchcock", révélait Jean Dujardin sur l'intrigue lors d'un entretien pour RTL.

"Pouvoir à travers la comédie se moquer de personnages à la fois racistes, misogynes, homophobes, cons, ce n'est pas courant de faire du cinéma avec ça. Moi, mon boulot, il est tout con, mais il n'est pas simple : c'est de vous faire rire", expliquait de son côté Nicolas Bedos au micro de RTL.