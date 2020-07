publié le 08/07/2020 à 10:00

Il y a 9 nouveaux films à l'affiche cette semaine et, parmi eux, l'événement c'est Tout simplement Noir de Jean-Pascal Zady. c'est très réussi et le film, qui devait sortir en mars, tombe à pic dans l'actualité.

Tout simplement Noir est un vrai-faux documentaire autour de Jean-Pascal Zady, comédien à la ramasse qui décide d'organiser une marche de protestation pour dénoncer la discrimination. Il va pour cela tenter de sensibiliser des artistes Noirs, (Fary, Fabrice Eboué, Claudia Tagbo, Lucien-Jean Baptiste, JoeyStarr, Soprano et quelques autres), mais ça va globalement très mal se passer, chacun jouant sa propre carte et son propre ego. Jean-Pascal Zady signe une fiction dans laquelle on retrouve un peu de lui, mais pas trop.

Alors on se marre beaucoup en regardant le film, chacun étant renvoyé devant ses propres failles au sujet de la diversité, du communautarisme, du racisme... On parle des Noirs et pas des Blacks, on dit les choses et Jean-Pascal Zady n'épargne rien ni personne, en phase donc, avec ce que nous vivons ces derniers temps.

> TOUT SIMPLEMENT NOIR - Bande-annonce - Au cinéma le 8 juillet

"Lucky strike", l'autre coup de cœur de la semaine

Le cinéma sud-coréen à la côte depuis le carton de Parasite ne manquez pas Lucky strike de Kim Youn Hoon, un polar nerveux et poisseux dans lequel des personnages qui n'ont apparemment rien en commun partagent en fait un même destin criminel. Argent, mensonge, meurtres, sexe et trahison. Sur l'air du "bien mal acquis ne profite jamais", c'est immoral et jouissif !

> LUCKY STRIKE - Bande-annonce

Un joli film français également : La forêt de mon père avec Ludivine Sagnier et Alban Lenoir ou comment une ado va tout faire pour sauver son père, victime d'une grave dépression. Et si vous avez des enfants ou si vous êtes resté de grands gamins et gamines, voici le retour d'un personnage qui a marqué nos enfances : Scooby-Doo. Scooby, film d'animation raconte notamment la rencontre entre Scooby-Doo le chien et Samy son meilleur ami humain. On y retrouve aussi tous les autres personnages de cette bande d'enquêteurs confrontés à des créatures fantastiques. Sans surprise, mais attachant.

> SCOOBY! - Bande Annonce Officielle 3 (VF)