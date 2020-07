Nick Cordero ("New York, unité spéciale") est décédé à 41 ans du coronavirus

publié le 06/07/2020 à 11:13

Nick Cordero est décédé le 5 juillet 2020 après 95 jours de combats contre le coronavirus. Son épouse Amanda Kloots a dévoilé la triste nouvelle depuis son compte Instagram et un portrait de l'acteur canadien connu pour ses rôles à Broadway et sur le petit écran avec notamment New York, unité spéciale.

"Dieu a désormais un nouvel ange au ciel. Mon cher époux est décédé ce matin. Il était entouré de l'amour de sa famille, chantant et priant pendant son doux départ", écrit Amanda Kloots dans la matinée du 6 juillet 2020. Marié depuis 2017, le couple est parent d'un petit garçon Elvis, âgé d'un an.

Amanda Kloots donnait des nouvelles régulières de son époux qui avait contracté le coronavirus. Fin mars, il est placé en soins intensifs à Los Angeles, sous assistance respiratoire. Souffrant de multiples complications, il doit être amputé de sa jambe à la suite d'un problème de coagulation. Nick Cordero a ensuite passé des semaines inconscient, placé sous sédatifs par les médecins. Sur les réseaux sociaux, ses fans utilisaient le #WakeUpNick, pour l'aider dans son rétablissement et soutenir ses proches.

Nick Cordero a démarré sa carrière à Broadway. En 2014, il est nommé pour un Tony Award pour son rôle dans Bullets Over Broadway. C'est lors de ce spectacle qu'il rencontre Amanda Knoots. Il crée aussi le personnage d'Earl dans la production Waitress, et celui de Sonny dans l'adaptation d'A Bronx Tale. Les téléspectateurs et téléspectatrices ont pu le découvrir lors d'apparitions dans Blue Bloods avec Tom Selleck (Magnum), New York, unité spéciale et Lilyhammer.

> 68th Tony Awards Performance Bullets Over Broadway