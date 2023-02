"Titanic" : ce qu'il faut savoir sur la version qui sort aujourd'hui en salles

Vingt-cinq ans après sa première sortie en salles, Titanic, de James Cameron - et l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma - ressort ce mercredi 8 février dans une version remasterisée 3D et 4K HDR. Que réserve ce retour sur grand écran aux spectateurs ? Pas de scène rajoutée, ni de nouvelle fin : le célèbre transatlantique coule toujours comme le 14 avril 1912.

En revanche, l'image remasterisée offrira un spectacle décuplé, avec des couleurs et une qualité visuelle affinées. D'un point de vue commercial, l'idée est aussi de ressortir le film juste avant la Saint-Valentin - le 14 février, à la même période où Titanic avait réalisé ses meilleurs scores il y a 25 ans. Et si le long-métrage reste culte, c'est qu'il offre un très grand moment de cinéma.

Visuellement, le travail de James Cameron en matière d'effets spéciaux et visuels est considérable : le réalisateur passionné, connu pour son pointillisme, avait reproduit une grande partie du paquebot en studio, soucieux du réalisme de sa fiction. Un effort qui avait suscité des moqueries de la part de certains, qui lui prédisaient un échec en salles. Outre un pari technique et artistique, le film misait sur Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, un duo d'acteurs qui n'étaient pas encore les favoris des studios. Autre recette du succès : l'histoire d'amour au cœur du scénario reste bouleversante.

Pour preuve, malgré ses multiples rediffusions à la télévision, Titanic est encore un poids lourd de l'audience. Véritable phénomène, le long-métrage est le plus gros succès du cinéma en France, en plus d'être le 3e film le plus vu au monde. Il a remporté 11 oscars, dont celui de la meilleure musique, composée par l'indétrônable et regretté James Horner, et de la meilleure chanson - le tube My Heart Will Go On de Céline Dion.

Survie de Jack Dawson : la fin d'un débat

En amont de la ressortie, James Cameron a récemment clos une polémique qui entourait la mort de Jack, l'un des héros du film campé par Leonardo DiCaprio. Pour les besoins d'un documentaire diffusé sur National Geographic, le cinéaste a de nouveau tourné la scène tragique où le personnage meurt d'hypothermie, emporté dans l'océan.

Il a donc fait construire la même planche, sur laquelle Rose (Kate Winslet) s'appuie et parvient à survivre. Toujours attaché au réalisme, James Cameron a également engagé deux acteurs qui ont la même morphologie que les stars du film. Verdict ? Les deux personnages auraient pu tenir sur la planche, mais leur poids cumulé rend le radeau instable, leur survie aurait donc été incertaine. C'était donc possible, sans pour autant être sûr.

