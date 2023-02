Pourquoi 25 ans après la sortie de Titanic, les fans vont pleurer une deuxième fois ?

Jack et Rose dans "Titanic"

Ce mercredi 8 février, le film culte de James Cameron, Titanic, ressort en salles et en version restaurée à l’occasion de son 25ᵉ anniversaire. À cette occasion, les fans vont donc pleurer une deuxième fois, 25 ans après les premières larmes.

Cela devrait notamment être le cas des 21 millions de Français qui ont vu le film à l’époque. La première fois, ils avaient pleuré après le naufrage en voyant Jack alias Leonardo DiCaprio mourir, alors qu’ils étaient persuadés qu’il y avait de la place pour deux sur la planche où était Rose.

Des hordes de fans sur les forums Internet pensent en effet depuis 25 ans qu’il y avait bel et bien de la place. À tel point que James Cameron a dû se justifier. En 2012, il expliquait que ce n’était pas un problème de place, mais de flottabilité, mais cela n’avait convaincu personne. Alors James Cameron a sorti les grands moyens ! Et c’est pour ça que les fans vont pleurer une deuxième fois. Mais pour les mêmes raisons.

Un remake de la scène

Pour en avoir le cœur net, James Cameron a donc décidé de retourner la scène dans exactement les mêmes conditions : une eau à – 2 degrés, une planche à l’identique de celle de Titanic, deux cascadeurs avec exactement le même poids et la même corpulence que Jack et Rose, truffés de capteurs pour analyser en temps réel les réactions de leur corps. Et pour l’accompagner, un expert en hypothermie.

À cause de l’effort physique que le faux Jack doit faire pour hisser la fausse Rose dessus, son rythme cardiaque s’accélère. Sauf qu’en parallèle, il est dans de l’eau glacée et le corps se refroidit 25 fois plus vite dans l’eau que dans l’air. Comme l’explique Cameron, "une eau à -2 degrés coupe le souffle, les vaisseaux sanguins se resserrent, la tension artérielle monte aussitôt. Pour lutter contre cette hypertension, le cœur ralentit, le cerveau est donc moins bien irrigué. D’où risque de perte de conscience". C’est le principe de l’hydrocution.

Mais dans le film, Jack monte sur la planche avec l’aide de la fausse Rose. Mais comme il est plus lourd qu’elle, par effet levier, elle reste au sec alors que lui se retrouve à moitié dans l’eau. Il est alors pris de violents tremblements et de frissons et risque la mort.

Mais ce que prouve l’expérience, c'est que si Rose avait donné son gilet de sauvetage à Jack, il serait pas mourru comme dirait Philippe Caverivière. Après avoir affirmé pendant 25 ans qu’il fallait absolument qu’il y en ait un qui se sacrifie pour sauver l’autre, James Cameron a dû se rendre à l’évidence. Il s’est trompé.

