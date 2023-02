Titanic : l’histoire poignante et réelle d’un couple de riches passagers adaptée par Cameron

Vous connaissez l'histoire d'amour fictive entre Jack Dawson et Rose DeWitt Bukater ? Mais connaissez-vous celle qui est réelle, entre Isidor et Ida Straus ? Celle-ci n'est pas aussi connue que celle jouée par Leonardo Dicaprio et Kate Winslet, qui est inventée de toutes pièces, et pourtant, cette histoire aurait tout aussi bien pu inspirer des scénaristes, tant sa fin est touchante et mélodramatique.

Isidor et Ida Straus, passagers de première classe à bord du Titanic, sont un couple allemand qui a fait fortune aux Etats-Unis avec le célèbre et grand magasin new-yorkais "Macy's". Les Straus voyagent en général sur des bateaux allemands, mais, le 10 avril 1912, ils ont cette fois pris place à bord du plus majestueux paquebot encore jamais construit à cette époque. Auraient-ils dû continuer de privilégier les navires allemands ? Très certainement, mais le destin en a décidé autrement.

En effet, le 14 avril, à minuit moins vingt, le Titanic heurte un gigantesque iceberg qui perce la coque du bateau. Le constat est sans appel, le paquebot va sombrer dans les heures qui viennent. Le capitaine Smith prononce la fameuse formule : "Les femmes et les enfants d'abord" mais le couple Straus refuse de se séparer et Ida ne monte pas à bord de l'un des trop peu nombreux canots de sauvetage.

Nous avons vécu ensemble, nous mourrons ensemble Ida Straus

Ida donne son manteau de fourrure à sa femme de chambre qui est montée dans un canot de sauvetage, et retourne dans sa cabine auprès de son mari. Dans son film, James Cameron accorde tout de même une scène à ce couple, où Isidor et Ida sont allongés sur leur lit, l’un contre l’autre, attendant une mort imminente tandis que l’eau pénètre leur cabine. Le réalisateur n’a donc pas trahi les sentiments d’attachement que ce couple se portait.

À 2 heures 20 du matin, le bateau s’enfonce dans les flots sombres et glacés de l’Atlantique nord. On retrouvera le corps d’Isidor flottant sur la mer, pas celui d’Ida. La famille du couple placera un bocal d’eau prélevée sur le site du naufrage dans le mausolée des Straus situé dans le cimetière new-yorkais de Woodlawn.

