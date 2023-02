"The Mandalorian" : date, casting, histoire… Ce qui vous attend dans la saison 3

Le duo galactique inimitable est de retour ! Après 3 ans d'attente et de report du tournage en raison notamment de la pandémie de Covid-19, The Mandalorian est de retour pour une saison 3. Les fans de Star Wars ont tout de même pu se mettre d'autres séries sous la dent, comme Obi-Wan Kenobi ou Le Livre de Boba Fett, pour patienter.

Mais il faut bien le dire, aucune n'a rencontré le même succès que The Mandalorian, créée en 2019 par Jon Favreau. Rythme, intrigue, personnages, atmosphère... Le cocktail des deux premières saisons rend la troisième très attendue. Celle-ci sera diffusée sur Disney+ à partir du 1er mars. Cette saison 3 comptera, comme les deux premières, 8 épisodes, qui sortiront donc tous les mercredis, jusqu'à l'épisode final, le 19 avril.

Au casting, on retrouvera bien évidemment Pedro Pascal dans le rôle principal de Din Djarin (le Mandalorien), qu'on peut voir aussi à l'affiche de The Last of Us sur HBO, très en vogue également. Giancarlo Esposito (Breaking Bad) sera, lui aussi, présent, contrairement à Gina Carano, écartée de la série après des tweets polémiques.

Ce que l'on sait de l'intrigue

Attention, si vous n'avez pas vu les deux premières saisons, les lignes qui vont suivre contiennent des spoilers. La saison 2 s'était terminée avec son lot de questions. Coincés à bord d'un croiseur impérial, Din Djarin et Grogu (alias Baby Yoda) sont sous la menace d'un groupe de Dark Troopers, lorsqu'un Jedi et son sabre laser vert leur porte secours. Ce Jedi n'est autre que Luke Skywalker. À contrecoeur, Din Djarin décide de lui confier l'Enfant (The Child en anglais), pour qu'il suive son apprentissage, lui promettant qu'ils se reverront.

Ces adieux déchirants ont laissé place à des retrouvailles, mais dans une autre série : Le Livre de Boba Fett. "Mando" et l'Enfant seront donc bien de retour pour parcourir ensemble la galaxie ! Din Djarin se rendra sur Mandalore pour se faire pardonner de ses transgressions (d'avoir ôté son casque) et devra certainement faire face à nouveau au leader de l'Empire Galactique déchu, Moff Gideon (interprété par Giancarlo Esposito).

Invité début février du Tonight Show with Jimmy Fallon, Pedro Pascal a révélé ce qu'on pouvait deviner en regardant la bande-annonce, à savoir que dans cette saison 3, "il y aura plus de Mandaloriens. Il y en aura beaucoup. Une grande bataille épique, peut-être plusieurs". Concernant Grogu, "il apprend encore, il est protégé et protecteur", a mystérieusement glissé l'acteur.

