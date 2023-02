"The Last of Us" (Amazon Prime) : l'épisode 5 aura une date de sortie différente

Bella Ramsey et Pedro Pascal dans "The Last of Us"

FOCUS - "The Last of Us" : pourquoi une telle fascination pour la fin du monde ?

Si vous avez pour habitude de regarder votre épisode de The Last of Us sur Amazon Prime le lundi soir, préparez-vous à quelques changements pour l'épisode 5. En effet, la série de HBO diffusée en France sur la plateforme de streaming d'Amazon, Prime Video, va être impacté par l'événement sportif de l'année aux États-Unis : le Superbowl.

Traditionnellement, les grandes séries HBO ont droit à leur diffusion le dimanche soir aux États-Unis et très tôt le lundi matin en France métropolitaine. Les télespectateurs ont l'habitude de ce rythme depuis les séries Game of Thrones ou House of the Dragon plus récemment. Pour ce 5e épisode de The Last of Us, les fans de Pedro Pascal et de ses amis zombies-champignons, vont avoir le droit à un peu d'avance. Afin de laisser le Superbowl se tenir tranquillement, l'épisode 5 sera diffusé avec deux jours d'avance, soit le samedi 11 février 2023.

De quoi vous permettre de visionner la suite des aventures de nos héros seulement 5 jours après la diffusion de l'épisode 4 ce 6 février. Ce petit changement de calendrier est une bonne nouvelle aujourd'hui mais sera une mauvaise demain puisque ce décalage va obliger les fans à faire preuve de patience pour découvrir l'épisode 6 avec, cette fois, deux jours d'attente en plus entre les épisodes.

