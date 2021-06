"Sœurs" de Yasmina Benguigui : une œuvre forte et bouleversante

Du cinéma au féminin ce lundi 28 juin. La réalisatrice Yamina Benguigui signe son nouveau film, baptisé Sœurs avec notamment Isabelle Adjani.

Voilà un des films les mieux écrits et les plus sincèrement joués depuis bien longtemps. Elles sont 3 sœurs, franco-algériennes, vivant depuis 30 ans dans l'espoir de retrouver leur petit frère, enlevé par son père qui l'a ramené en Algérie. Chacune a vécu cette tragédie familiale à sa manière, soit en y faisant face, soit en refoulant les choses. Mais, quand Zorah, Norah et Djamila apprennent que leur géniteur est mourant, elles décident d'aller chercher là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, les réponses aux questions qui les hantent.

Yamina Benguigui signe une œuvre forte, bouleversante sur les racines, un film dans lequel on sourit aussi car ces Sœurs incarnées par Isabelle Adjani, Rachida Brakni et Maïwenn ont l'habitude de se dire les choses en face et pas toujours dans la demi-mesure.

"C'est un film que je porte en moi depuis 8-9 ans. C'était au moment où mon père a fait un AVC et nous nous sommes retrouvées les trois sœurs à aller le voir et sur le chemin du retour j'ai su que ce serait le thème central de mon prochain film. C'était impossible de faire marche arrière", confie Yamina Benguigui. "Elle ne m'a pas envoyé de scénario (...) Je lui ai dit tout de suite : 'Je suis là pour toi. Je ne sais pas ce que tu vas raconter, ni comment tu vas le raconter, mais ça m'intéresse de ne rien savoir' (...) Elle avait ce projet que je trouvais assez étonnant et pas du tout par communautarisme de réunir des actrices qui ont toutes un lien avec l'Algérie", explique Isabelle Adjani.

Une exploration intime des origines

Ce qui se cache, c'est une exploration intime des origines, un face à face avec elle-même qu'Isabelle Adjani avait jusqu'ici reléguée à plus tard. "J'ai découvert une façon à me mettre en rapport avec ce qu'elle (Yasmina Benguigui, ndlr) proposait qui provenait justement de la partie algérienne qui existe en moi. Et jusqu'à présent en tant qu'actrice, mon 'algérianité' n'existait que sous la forme d'une grande force émotionnelle, même d'une forme de violence évidemment justifiée par le personnage. Et là en tant qu'aînée dans le film, il y avait cette volonté de fédérer cette famille, d'éviter le psychodrame", poursuit Isabelle Adjani qui ajoute : "J'ai trouvé une façon de faire exister quelque chose d'algérien qui n'était pas tout en feu et en flammes".

Pour chacune des interprètes du film, ce voyage dans la fiction a rejoint leur réalité, car la place des femmes d'origine algérienne, ou maghrébine d'ailleurs, arrachées ou privées de leur pays pour des raisons familiales ou politiques est très rarement traitée au cinéma ou dans l'art. Yamina Benguigui comme Isabelle Adjani portent en elles cette blessure et cette dualité. "C'est des morceaux de vie que l'on recolle pour comprendre notre histoire, cette composante algérienne de la société française. Nous sommes nées ici et nous ne sommes pas entre deux cultures, entre deux pays, entre deux choses", confie la réalisatrice.