"Blanche-Neige" : qui est Rachel Zegler, future interprète de la princesse Disney ?

Blanche-Neige a une nouvelle interprète pour son adaptation en film. Comme le révèle le média américain Deadline, Disney a choisi Rachel Zegler, chanteuse et actrice américaine de 20 ans, pour incarner sa célèbre héroïne. La production n'est attendue que pour 2022,ce qui laisse du temps pour découvrir Rachel Zegler avant de la voir croquer dans la pomme empoisonnée.

"Les capacités vocales extraordinaires de Rachel ne sont que le début de ses dons. Sa force, son intelligence et son optimisme feront partie intégrante de la redécouverte de la joie de ce conte de fées classique de Disney", explique Marc Webb (The Amazing Spider-Man) à Deadline, le réalisateur de cette prochaine adaptation Disney.

Mais, vous vous en doutez, Rachel Zegler est désormais la cible de messages haineux et racistes. La jeune femme a décidé d'y répondre le 22 juin dernier en postant une photo de sa rencontre avec Blanche-Neige lors d'une visite à Disneyland. Sur son compte Instagram, elle a aussi partagé l'article de Deadline avec la légende : "Et bien, bonjour à mon rêve qui se réalise".

La future Maria de "West Side Story"

On découvrira Rachel Zegler pour la première fois au cinéma en décembre prochain dans la nouvelle adaptation de West Side Story de Steven Spielberg. Elle y incarnera Maria, petite sœur de Bernardo (David Alvarez), le chef des Sharks et donnera la réplique entre autres à Ansel Elgort qui incarnera Tony, des Jets. Le Los Angeles Times précise que Rachel Zegler a été sélectionné à 17 ans pour le rôle après avoir bluffé l'équipe de recrutement avec sa voix et le succès qu'elle avait remporté sur Internet avec sa reprise de Shallow de Lady Gaga d'A Star is Born. 30.000 jeunes actrices avaient auditionnés pour le rôle de Maria, ajoute Deadline.

Rachel Zegler jouera aussi dans tout autre univers que celui de West Side Story et Blanche-Neige puisqu'elle est au casting de Shazam ! 2 Fury of the Gods de DC Comics. Pour le moment, les informations sur son "rôle-clef" n'ont pas été communiquées, mais elle donnera la réplique à Zachary Levi, qui incarne le super-héros de DC Comics. Le film est prévu dans les salles pour juin 2023.