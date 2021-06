"Indiana Jones 5" : Harrison Ford se blesse à l'épaule pendant le tournage

Il a beau être l'un des plus grands héros du cinéma, Harrison Ford n'a pas un corps invulnérable. L'acteur de 78 ans s'est en effet blessé à l'épaule sur le tournage d'Indiana Jones 5 comme le rapporte le média américain Variety, le 23 juin dernier.

"Pendant la répétition d'une scène de combat, Harrison Ford s'est blessé à l'épaule. La production va se poursuivre en attendant l'évaluation du traitement d'Harrison Ford et le calendrier du tournage sera reconfiguré si besoin au cours des prochaines semaines", explique dans un communiqué le porte-parole de Disney, qui produit Indiana Jones 5. Le tournage a démarré début juin au Royaume-Uni. Des photos non-officielles d'Harrison Ford dans son célèbre costume du "Dr Jones" avaient fuité sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur des fans.

Disney n'a pas communiqué plus de détails sur la blessure à l'épaule d'Harrison Ford, qui s'était déjà blessé sérieusement au dos pendant let tournage d'Indiana Jones et le Temple maudit (1984) et il a "frôlé la mort" pendant Star Wars : Le Réveil de la Force (épisode VII).