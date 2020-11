Isabelle Adjani : pourquoi le clip de "Pull marine" a tout d'un court métrage

publié le 19/11/2020 à 22:00

"J'ai touché le fond de la piscine, dans mon p'tit pull marine"... Chacun se souvient encore des paroles de ce tube. Sortie en 1984, écrite et composée par Serge Gainsbourg, la chanson fait partie d'un album entier regroupant 11 titres, nés d'une collaboration entre Isabelle Adjani et le chanteur. Pull marine sera d'ailleurs souvent comparé à un autre titre, Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, chanté, lui, par Jane Birkin, ancienne compagne de Gainsbourg.

Le succès est immédiat. En 30 ans, le titre s'écoule à plus d'un million d'exemplaires. Et qui dit titre extraordinaire, dit clip inoubliable. Pour le réaliser, Isabelle Adjani fait appel à Luc Besson. Aujourd'hui, le clip est considéré comme un véritable court-métrage scénarisé. De nombreuses images symboliques sont notamment utilisées, jouant entre le bleu de la piscine et celui des yeux d'Isabelle Adjani.

Tourné à la piscine de l'Arche Guédon à Torcy, le clip présente l'actrice en pleine scène de ménage avec un jeune homme (l'acteur américain Douglas Wolfe). Au cours des plus de 4 minutes de vidéo, on voit également, accroché au mur, un tableau de Roland Cat, représentant une vue de Paris inondée, avec des baleines passant devant l'arc de Triomphe. Ce peintre s'était justement fait connaître dans les années 70 avec ses peintures illustrant la capitale sous les eaux. Il n'est pas encore rare aujourd'hui de voir ce clip à la télévision, récompensé, en 1985, du titre du meilleur vidéo-clip lors des Victoires de la musique.

