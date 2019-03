publié le 25/03/2019 à 10:57

Dès le vendredi 21 mars, le ton était donné avec une foule de stars, françaises comme étrangères. Le festival Séries Mania à Lille fête en 2019 sa dixième année. Du 22 au 30 mars, le petit écran est mis a l'honneur.



Connu pour ses rôles au cinéma, dans Charlie et la chocolaterie de Tim Burton ou Arthur et les Minimoys de Luc Besson, Freddie Highmore est cette année sur le tapis rouge pour Good Doctor (TF1), une série qu'il porte comme un combat. "C'est une série qui est importante pour la représentation de l'autisme mais elle parle également à toutes les personnes qui sont marginalisées", explique-t-il au micro de RTL avant d'ajouter qu'il aimerait beaucoup tourner un film en France prochainement.

Séries Mania est l'occasion de découvrir en avant-première des séries qui seront diffusées à la télévision. Parmi d'autres, M6 présentera mardi 26 mars 2019, Le Grand bazar, une comédie familiale très réussie. Des histoires de couples qui se mêlent et se démêlent avec Gregory Montel, vu dans Dix pour cent, ou encore Julia Piaton (Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?).

M6 prépare également, L'Homme que j'ai condamné, une série sur la cour d'assise en quatre fois 52 minutes avec Ophélia Kolb (Dix pour cent) et Stanley Weber (Borgia). Yann Goazempis, patron de la fiction de la chaîne nous révèle la trame : "Quand on a été juré et qu'on a voté pour la culpabilité d'un prévenu, que se passe-t-il si on a un doute ?"



De son côté, TF1 lancera en septembre Le Bazar de la charité, une fiction en costume et Pour Sarah, une série qui nous plongera dans le monde secret de l’adolescence. "Ma conviction, c'est que le jeune public n'est pas perdu pour la télévision" selon Anne Viau la directrice artistique de la fiction de la chaîne.



Autre acteur incontournable du monde sériel, Netflix, a présenté en avant-première dimanche 24 mars 2019 Osmosis (elle sera à retrouver le 29 mars sur la plateforme), une série française de science-fiction sur la recherche de l'âme sœur. Mardi 26 mars, le géant du streaming montrera le terrifiant Chambers en présence de l'actrice Uma Thurman.