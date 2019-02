publié le 05/02/2019 à 17:36

À la veille de son 65ème anniversaire, Dominique Besnehard recevait, le 4 février 2019, les insignes d’officier dans l’ordre national de la Légion d’honneur en présence notamment de Line Renaud, Michel Drucker, Béatrice Dalle, Françoise Fabian ou encore Bertrand Delanoë. C’est François Hollande qui a fait l’éloge du producteur et ancien agent en soulignant, avec l'humour piquant qu'on lui connait l’un de leurs points communs : le sens du casting.



Une partie de l’équipe de la série Dix pour cent, une des productions de Dominique Besnehard, était aussi présente. L'ancien agent s'est confié sur l'une des stars qu'il souhaiterait accueillir le temps d'un épisode au moins pour la prochaine saison de la série de France 2 : Jane Fonda.

"Mon rêve - je dis ça mais on ne l'a même pas encore contactée - mais ce serait d'avoir Jane Fonda. Ce soir, j'ai pris Thierry Frémeau entre quatre yeux et je lui ai dit : 'Si tu m'aimes et si tu aimes Dix pour cent au moins fais-moi entrer en contact avec elle'", a raconté Dominique Besnehard au micro de RTL. Thierry Frémeau, le délégué général du festival de Cannes et le patron du festival lumière de Lyon, dont Jane Fonda était l’invitée d’honneur l’automne dernier doit probablement avoir le moyen d'arranger tout cela.