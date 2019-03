publié le 21/03/2019 à 12:00

Bienvenue dans le Hawkins ensoleillé et coloré de l'été 85. Soit deux ans après l'histoire de la première saison. Prévue pour le 4 juillet 2019, la troisième salve d'épisodes de Stranger Things vient de se dévoiler mercredi 20 mars dans une bande-annonce éloignée de la noirceur habituelle de la production Netflix.



Écrite dans la police rétro traditionnelle - rouge électrique sur fond noir - une phrase rassure avant de laisser dubitatif : "Un été peut tout changer". Changer en mieux ou en pire ? Si la majeure partie du trailer indique l'espoir d'un passé troublé, oublié par la petite troupe avec ces sourires jusqu'aux oreilles, la fin nous rappelle cependant la bonne vieille année 83 (au début de la série). Notamment grâce à un monstre qui fait froid dans le dos.



Nouveaux lieux, nouveaux personnages, nouvelle créature... Au rythme du tube des Who, Baba O'Riley, cette saison s'annonce haute en couleur pour les adolescents qui malgré la chaleur estivale devront sans doute être confrontés à la froideur glaçante des démons, intérieurs ou non.

1. Un centre commercial au cœur de l'intrigue

Dans les deux premières saisons de la série, nous avions fini par prendre nos habitudes dans la ville de Hawkins, son lycée, son laboratoire glauque à souhait. Même le "Monde à l'envers" - où il est était toutefois difficile de se repérer - avait un goût de home sweet home. Pour cette nouvelle série, finis les lieux morbides et découvrez la fête foraine et le centre commercial de Starcourt.

On peut notamment découvrir que Steve Harrigton, l'ex-petit-ami de Nancy Wheeler, très complice avec Dustin, travaille chez un glacier, très certainement situé dans le "Mall".

2. Les héros "ne sont plus des enfants"

"Nous ne sommes plus des enfants", lance Dustin au cours du trailer. Si pour les deux premières saisons, les personnages principaux étaient encore des enfants, ils entrent désormais dans le monde plein d'hormones de l'adolescence. Et loin de vivre cela de manière sombre, on assiste à une explosion de couleurs. Bandanas excentriques, chemises hallucinogènes, et montres fluo, les personnages grandissent et vivent à fond les années 80.



Et plus précisément 1985, la période faste des "teen movies" américain. Cette année-là, les adolescents voient débarquer sur leurs écran des personnages proches d'eux, notamment grâce au réalisateur John Hughes. Son Breakfast Club, hymne le poing levé d'une génération libre et rebelle, est une référence inégalable.



Au cinéma également, Retour vers le futur de Robert Zemeckis, dans lequel la perte de repères que l'on vit au moment de l'adolescence est illustrée d'une certaine façon par le trouble spatio-temporel. Dans ces quelques images, Stranger Things s'inscrit dans cette lignée, avec des personnages dansant, vivant des expériences nouvelles (et effrayantes), tout en fuyant la nostalgie de l'enfance.

Eleven et "MadMax" s'émancipent dans la saison 3 de "Stranger Things"

3. Le maire d'Hawkins fait son apparition

Les producteurs de Stanger Things l'avaient annoncé bien avant le tournage de la série selon le site américain That Hashtag Show, un nouvel acteur apparaît dans cette saison : le maire d'Hawkins, appelé Larry Kline. Une information confirmée puisqu'il est dans les starting-blocks dès la bande-annonce, mèche gominée et langue affûtée.





On peut l'apercevoir en plein meeting, soutenu - ou non - par les citoyens de la municipalité. Est-il en campagne pour être à la tête de la ville ou au contraire, est-il installé au "City Hall" depuis déjà des décennies ? À première vue, l'ambition semble être un de ses traits de caractère. Attention toutefois, peut-être le mènera-t-elle directement dans la gueule du monstre.

Le maire de la ville d'Hawkins

4. Un monstre nouvelle génération

Au placard le Démogorgon et le Flagelleur mental, place à un nouveau monstre fait d'un petit peu de chair et de beaucoup de sang. Si l'on observe cette créature dont on ne connaît pas encore le joli nom, elle a les caractéristiques des deux démons croisés précédemment.





Une sorte d'enfant illégitime : la bête possède un nombre important de membres à l'image du Flagelleur (saison 2) et à le "teint" rouge/brun et les griffes du Démogorgon. Mais contrairement à ce dernier qui n'avait ni visage, ni yeux, une gueule semble se dessiner.

La nouvelle créature de "Stranger Things", saison 3