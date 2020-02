publié le 05/02/2020 à 11:15

En ce 5 février, à quelques jours du début des vacances scolaires, on note pas moins de 5 films destinés aux enfants.

Ça se bouscule du côté de l'animation avec L'équipe de secours, en route pour l'aventure, (production venue de Lettonie), Bayala, la magie des dragons, (production germano-luxembourgeoise) et notre coup de cœur pour Samsam, film français tiré d'une BD, déjà adaptée en série télé et qui débarque donc sur grand écran.

On y retrouve Samsam, enfant super-héros tout de rouge vêtu, ici au début de ses aventures. Il n'a pas encore découvert quel est son super-pouvoir, mais il va quand même devoir affronter des monstres galactiques, heureusement aidé par Mega, la mystérieuse petite nouvelle de l'école. C'est charmant, marrant, ça évoque la manière dont nos petits deviennent grands en devant nous échapper et s'affirmer, tout en restant encore des enfants. Si vos enfants ont entre 5 et 8 ans, ils vont adorer.

> Samsam – Bande-annonce officielle (2020)

Pour les 7-12 ans maintenant, il y a aussi Ducobu 3 de et avec Elie Semoun. On y retrouve le plus célèbre des cancres cette fois embarqué dans un concours de chant pour ados, où il ne pourra évidemment pas s'empêcher de tricher. Mention spéciale pour Mathys Gros qui incarne un épatant Ducobu.

En revanche, grosses réserves sur Le voyage du Dr Dolittle. Robert Downey Jr. remplace Eddie Murphy et, dans le rôle de ce médecin capable de parler aux animaux, c'est logique : il cabotine à mort ! C'est globalement assez raté, surtout au niveau des effets spéciaux , c'est dommage quand on sait que la quasi-totalité des bestioles du film sont réalisées en numérique.

> Le Voyage du Dr Dolittle - Bande-Annonce Auditions VF [Au cinéma le 5 février]

"The Gentlemen" et "La cravate"

Quelques mois après le carton mondial de son Aladdin, Guy Ritchie, le réalisateur britannique de Sherlock Holmes 1 et 2 revient à ses premières amours : le film de gangsters. Il aime les petites frappes, les marlous, les gangsters. Guy Ritchie réunit ici un casting de rêve : Matthew McConaughey, Colin Farrell, Hugh Grant, notamment dans une histoire où l'on parle et trucide beaucoup : celle de Mickey Pearson, baron de la drogue londonien, apparemment décidé à mettre son empire en vente et qui va déclencher une épouvantable guerre entre ceux qui veulent être le calife de le beuh à la place du calife du shit. Rebondissements, trahisons, complots,The Gentlemen navigue avec bonheur entre humour et violence

> THE GENTLEMEN - Bande-annonce VOST

On termine avec le documentaire La Cravate d'Étienne Chaillou et Mathias Théry. Ils ont vraiment mis en scène et remarquablement écrit ce portrait d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, Bastien, militant du Rassemblement National dans la Somme, suivi avant, pendant et après la dernière campagne présidentielle. Si La Cravate évoque bien les idées nationalistes très assumées de Bastien, (notamment son passage chez les skinheads néo-nazis), l'intérêt est ailleurs. Dans l'évolution d'un garçon qui va découvrir, au fur et à mesure qu'il gravit les échelons locaux du parti, que celui-ci est régit par les mêmes règles que ceux qu'il dénonce : goût du pouvoir, coups bas, à peu près et manipulations, même si un meeting de Marine Le Pen, durant l'hiver 2017 fait encore illusion et galvanise les foules.

> La Cravate - Bande annonce HD