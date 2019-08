publié le 12/08/2019 à 11:26

Qui peut être plus cool que Robert Downey Jr. ? Sur la scène de 21e cérémonie des Teen Choice Awards, le 11 août 2019, l'acteur a fait le show en recevant son prix du Meilleur acteur dans un film d'action. Une recomposé bien méritée pour l'éternel interprète d'Iron Man - Tony Stark dont le destin bascule dans Avengers : Endgame.

Sur la scène d'Hermosa Beach, ville du comté de Los Angeles, Robert Downey Jr. a reçu son prix entouré de mini versions d'Iron Man, filles et garçons. "J'aimerais d'abord vous dire que ça été le rôle de ma vie et que Tony serait tellement fier de voir que son héritage est assuré", démarre l'acteur en nommant ensuite tous les enfants qui sont présents à ses côtés. Les nouveaux et nouvelles Iron Man enlèvent ensuite leurs masques, sous des tonnerres d'applaudissements.

Robert Downey Jr. termine son discours avec l'une des répliques les plus célèbres d'Avengers 4 (qu'on ne précisera pas si vous n'avez pas encore vu le film) : "On vous aime 3 3 x 1000" ("I love you 3.000 " en anglais).