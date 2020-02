publié le 03/02/2020 à 14:20

Faire une plaisanterie sur la famille royale britannique est souvent un petit plaisir sans grandes conséquences. Mais faire une blague sur la famille royale devant des membres de celle-ci est un jeu nettement plus risqué.

C'est l'actrice Margot Robbie qui s'est prêtée à l'exercice. L'actrice peut remercier son partenaire à l'écran Brad Pitt (dans Once Upon A Time In Hollywood...) qui n'était pas présent aux Bafta le 2 février pour venir récupérer sa statuette. Le texte a débuté sur une note pleine d'humour qui a fait l'unanimité en faisait référence au Brexit et à la situation maritale de l'acteur : "Salut la Grande-Bretagne, il paraît que t'es célibataire maintenant. Bienvenue au club ! Bon courage pour la procédure de divorce..."

Et l'actrice de continuer par des remerciements classiques avant de conclure en soulevant le trophée : "Oh et il termine en disant qu'il va baptiser ce prix Harry parce qu'il est très excité de le ramener aux États-Unis auprès de lui". "Ce sont ses mots, pas les miens !", s'est empressée d'ajouter Margot Robbie après les rires embarrassés (mais vocaux) de la salle.

Il faut dire que le prince William et son épouse Kate étaient au premier rang pour représenter la famille royale. Cette petite pique en référence au départ du prince Harry et Meghan Markle de la famille royale pour une vie plus calme en Amérique du Nord a sans doute remué le couteau dans la plaie. Le duc et la duchesse de Cambridge ont ri de bon cœur malgré tout face aux caméras. Rires sincères ou faudrait-il leur offrir un prix d'interprétation ?