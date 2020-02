Elie Semoun sur RTL : "Je ferais un 'Ducobu 4' avec plaisir"

publié le 03/02/2020 à 11:44

L’élève Ducobu, le plus célèbre des cancres de bande dessinée, sera de retour au cinéma dans Ducobu 3, le 5 février 2020. Elie Semoun y reprend son rôle de Gustave Latouche, le maître qui essaye de découvrir toutes les techniques de tricherie de Ducobu. C'est aussi la première fois que l'acteur et humoriste réalise le film consacré au jeune héros au pull rayé jaune et noir.

"J'étais un élève moyen, se souvient Elie Semoun. Ma maman était prof de français. Malheureusement je l'ai perdu quand j'avais 11 ans donc les profs me prenaient sous leurs ailes. J'ai été un peu bichonné. J'étais moyen, j'étais entre Ducobu et Gratin [Léonie Gratin, la très bonne élève de la classe, ndlr]."

Que raconte ce Ducobu 3 ? En ce jour de rentrée scolaire à Saint-Potache, rien ne va plus : les caisses sont vides, l'établissement tombe en ruine et dans la classe de Ducobu, deux nouveaux viennent semer le trouble et remettent en cause son statut de cancre vedette. Théo surnommé TGV (petit génie de la triche) et Willy, le beau gosse en chef. Mais, Théo et Ducobu vont faire alliance et imaginer une arnaque d'enfer : s'inscrire à un concours de chant comme The Voice Kid, pour gagner le prix et renflouer les caisses du bahut.

Sauf que, et c'est la morale du film, la vérité trouve toujours son chemin. Escroc un jour ne veut pas dire escroc toujours et Ducobu va l'apprendre à ses dépens. Soyez rassurés, ce 3ème volet respecte les codes de la saga : des gags, du burlesque, de la tendresse et les rapports toujours aussi compliqués entre Ducobu et le redoutable Mr. Latouche.

> DUCOBU 3 - Bande-annonce Officielle - UGC Distribution

"Ce n'était pas mon grand fantasme de réaliser mais j'étais dans la cuisine du producteur quand j'ai pensé 'Oh ça serait bien de faire un Ducobu 3' mais il faudrait juste une bonne idée. On a trouvé cette idée, j'ai demandé à TF1 s'ils étaient OK, ils étaient OK. On a écrit, j'ai réalisé et le film sort mercredi. Ça a l'air simple comme ça, mais on est pas loin de la vérité".

"J'ai adoré [réaliser]. On a tourné 10 semaines, j'ai eu l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. Diriger des acteurs quand on a été acteur c'est génial parce qu'on sait exactement comment ça marche. Diriger des enfants, j'en étais un avant aussi...", s'amuse Elie Semoun.

Ducobu 3 est une comédie familiale, dans laquelle on croise le petit Mathys Gros dans le rôle titre, mais aussi Florent Peyre, Frédérique Bel, Gérard Jugnot et une bande de gamins épatants. Elie Semoun a dû contrôler sa plume pour ne pas faire de blague trop osée : "J'ai retiré quelques répliques qui étaient vraiment pour les adultes. On m'a dit au montage que c'était pas possible. Des blagues un peu sexuelles, scabreuses... Mais je ne regrette pas parce que dans les avant-premières je vois que ça fait rire, il y a des clins d’œil au cinéma pour les adultes donc ça va. "



Et un Ducobu 4 ? Elie Semoun serait partant. "J'avoue que si Ducobu 3 marche - je croise les doigts - pourquoi ne pas faire un Ducobu 4. Ça commence à germer... Mais ne vendons pas la peau de l'ours... Mais je ferais un Ducobu 4 avec plaisir, confie l'acteur/réalisateur.