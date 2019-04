Qui était Mabô Kouyaté, l'acteur décédé à 29 ans ?

publié le 05/04/2019 à 11:43

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, son visage est forcément gravé dans vos mémoires si vous avez fait un tour au cinéma en 2003. Cette année-là sortait Moi César, 10 ans ½, 1m39, réalisé par Richard Berry. Mabô Kouyaté y incarnait le personnage de Morgan Boulanger. L'acteur est décédé le 3 avril à l'âge de 29 ans.



Il est né à Neuilly-sur-Seine le 1er septembre 1989. Il est le fils de l’acteur malien-burkinabé Sotigui Kouyaté et de la comédienne suisse-allemande Esther Siraba Kouyaté-Marty. Après son rôle dans Moi César, 10 ans ½, 1m39, il a joué dans le téléfilm Écoute, Nicolas la même année. On l'a également retrouvé en 2013 dans le film tunisien L'Enfant du soleil de Taïeb Louhichi. En 2016, il est le partenaire de Gérard Depardieu dans Tour de France de Rachid Djaïni, présenté au Festival de Cannes.

Outre le cinéma, il apparaissait régulièrement sur le petit écran. Il a campé plusieurs personnages dans Munch (2017), Engrenages (2017) ou encore Section de recherches (2018). Ce comédien était aussi un adepte du théâtre. Il a joué dans Oedipe ou la controverse, Bakou et les adultes ou encore Les liaisons dangereuses mises en scène par John Malkovich.

Sa carrière artistique ne s'arrêtait pas là puisqu'il s'était lancé dans la musique et avait partagé plusieurs titres sous le nom MABO. Il était également modèle photo pour Benneton ou Afflelou.

> Moi César, 10 ans 1/2, 1m39 (VF) - Bande Annonce

C'est le maire de la ville des Lilas (Seine-Saint-Denis), Daniel Guiraud, qui a rendu public le décès de l'acteur. Vendredi 5 avril, Richard Berry a souhaité saluer la mémoire de Mabô Kouyaté. Il lui a adressé une tendre déclaration à travers son compte Instagram. "Mabô, ma gueule d’amour. Si bon si tendre. A fleur de peau", a-t-il écrit. Et de sous-entendre que l’acteur avait mis fin à ses jours : "Tu n’as pas supporté la violence de cette vie. Immense douleur."