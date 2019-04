publié le 01/04/2019 à 17:00

"Leurs vacances sont terminées." La première bande-annonce de la série Netflix La Casa de Papel vient d'être dévoilée lundi 1er avril 2019 et on espère que la date de sortie n'est pas une blague parce qu'elle arrive pour bientôt : le 19 juillet 2019.



Au programme de cette troisième saison, du soleil, des lagons et une île paradisiaque bien éloignée de la très médiatique ville de Madrid où l'on avait laissé nos anti-héros. On peut y voir l'impulsive Tokyo et le hacker Rio profiter pleinement de leur histoire, le Professeur et l'inspectrice Raquel Murillo s'enlacer ou encore, Denver et l'ancien otage Monica Gaztambide, avec le petit enfant de cette dernière, rire aux éclats dans une calèche.

Le calme avant la tempête : à la fin de la bande-annonce, des forces armées débarquent sur la plage bien trop paisible. Outre cette bande-annonce, l'intrigue de cette troisième salve d'épisodes est encore inconnu. Il y a quelques mois de cela, le 6 janvier dernier, des images du tournage laissaient envisager le retour du terrible Berlin, tué dans la saison précédente. Cependant, le mystère reste entier puisqu'il n'apparaît pas dans le trailer.