L'acteur Mabô Kouyaté est décédé à l'âge de 29 ans

publié le 05/04/2019 à 00:26

"Nous sommes sous le choc de la terrible nouvelle de la disparition de ce talentueux artiste lilasien. RIP MABÔ!". C'est le maire de la ville des Lilas (Seine-Saint-Denis), Daniel Guiraud, qui a rendu public le décès de l'acteur de 29 ans, Mabô Kouyaté.



Le 3 avril 2019, l'acteur, révélé en 2003 dans le film "Moi, César, 10 ans ½, 1m39" de Richard Berry est décédé dans la ville de Seine-Saint-Denis et les circonstances de cette tragédie sont encore inconnues.

Mabô Kouyaté est né à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Il est le fils de l’acteur malien-burkinabé Sotigui Kouyaté et de la comédienne suisse-allemande Esther Siraba Kouyaté-Marty. Outre le cinéma, ce comédien avait également joué au théâtre et à la télévision. Il s'était aussi lancé dans la musique et avait partagé plusieurs titres sous le nom MABO.