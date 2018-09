Richard Berry : "La notion de justice, je l’éprouve profondément"

publié le 14/09/2018 à 20:24

Un acteur, cinq plaidoiries, cinq moments de vérité. Depuis le 12 septembre, Richard Berry se produit au théâtre Antoine de Paris avec la pièce Plaidoiries. Il y reprend cinq plaidoiries de cinq avocats lors de grandes affaires judiciaires. Ce qui lui a plu dans ce projet : "L’idée que jamais les grandes plaidoiries ne sont enregistrées. Et donc que jamais le grand public ne peut les entendre." D’où une volonté de le faire partager au public.



"Au travers de ces grandes plaidoiries, faites par des ténors du barreau, ce sont de grandes affaires de société qui ont fait avancer l’histoire. Je me suis dit que quand les mots peuvent tout changer, il peut être intéressant de faire le lien entre le tribunal, les avocats, leurs mots, l’Histoire avec un grand H, et le public", ajoute le comédien au micro de RTL.

Quant à la pièce, elle constituait un défi de taille pour le comédien. "Le fait d’être seul c’est quand même un immense challenge et cela dure 1h15. Mais en même temps, ça me motive, et puis le fait d’avoir à jouer des plaidoiries entraîne une nécessité de convaincre", explique-t-il.

Et ce rôle lui tenait particulièrement à cœur. "La notion de justice qui est si chère aux Français, je l’éprouve profondément. J’aurais pu être avocat et il y a en moi une volonté de porter la parole de la justice", termine Richard Berry.