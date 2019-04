publié le 03/04/2019 à 13:57

Après Comme des frères et Demain tout commence, Hugo Gélin revient avec Mon inconnue. Le réalisateur est en train de prendre une vraie place dans le peloton de tête de ceux qui font évoluer le cinéma français. Son créneau : la comédie assaisonnée d'ingrédients essentiels, émouvants ou romantiques.



Dans son dernier film, on suit la mésaventure fantastique de Raphaël (François Civil), romancier à succès, marié à Olivia (Joséphine Japy) son amour de jeunesse. Un auteur grisé par la renommée et son statut, au point d'en oublier l'essentiel. Et un matin, Raphaël se réveille dans une autre vie dans laquelle il est professeur. Olivia, elle, est devenue une pianiste star qui ne le connait pas.

Désormais, le jeune homme va tout faire pour la reconquérir et essayer de retrouver sa vie d'avant, s'il n'est pas trop tard. Audacieux, ambitieux, irrésistible et tendre... Le film est une pépite qui met également en scène un formidable trio de jeunes comédiens - François Civil, Joséphine Japy et Benjamin Lavernhe - que le cinéaste Hugo Gélin tenait à tout prix à faire jouer ensemble : "Je me suis battu pour faire jouer ces acteurs-là, offrir aux spectateurs de nouvelles têtes, tout ça pour que la star du film soit l'histoire", détaille-t-il au micro de RTL.

"Shazam !", de David F. Sandberg

À découvrir également Shazam !, de David F. Sandberg, tiré de l'univers DC Comics, dans lequel un ado espiègle se transforme en super-héros quasi invulnérable maîtrisant la foudre. Il devra oublier son insouciance pour se confronter aux forces du mal et donc grandir dans sa tête autant que dans son corps. C'est plutôt malin, gentiment trash, on l'oublie assez vite mais on passe un excellent moment devant.

"Curiosa", de Lou Jeunet

Benjamin Lavernhe, le pensionnaire de la Comédie Française, sera également à l'affiche de Curiosa, le premier film de Lou Jeunet avec aussi Niels Schneider, Noémie Merlant ou Camélia Jordana. Une étude charnelle sur la passion et le désir entre une jeune femme de la bonne société parisienne du tout début du 20ème siècle et un poète photographe libertin. C'est un film sublime à regarder qui aurait mérité moins de longueur et plus de simplicité dans sa mise en scène parfois un peu poseuse.

"Chamboultout", d'Éric Lavaine

Éric Lavaine, le réalisateur de Retour chez ma mère ou L'embarras du choix retrouve Alexandra Lamy. Dans cette histoire assez bancale, une auteure raconte dans un livre comment elle a dû faire face à l'accident de son mari, devenu aveugle subitement. L'humour réside dans le fait que ce dernier est affublé d'un syndrome qui le pousse à dire très fort tout ce qu'il pense, sans filtre. Les personnages sont assez peu attachants même si Alexandra Lamy ou Anne Marivin sont impeccables, tout comme José Garcia qui joue le mari non-voyant.

"La lutte des classes" de Michel Leclerc

La lutte des classes de Michel Leclerc est l'exemple même du film basé sur une bonne idée mais qui s'égare. Un couple de banlieusards bobos interprétés par Édouard Baer et Leïla Bekhti, résiste à l'idée de mettre son fils dans le privé malgré des problèmes récurrents dans son école publique. Ils vont finir par franchir le pas, ignorant que tout va alors changer dans leur vie. Loin d'être grinçant et drôle, le film est juste agaçant et seule Leïla Bekthi émerge de ce film qu'on a déjà l'impression d'avoir vu et en mieux.

"Des gens bien", de Bruno Lopez et Emmanuel Vieilly

Des gens bien, signé Bruno Lopez et Emmanuel Vieilly (également acteurs de ce thriller), raconte comment deux braqueurs vont découvrir que leur otage, une petite fille, est en fait la victime de parents bourreaux. Que faire d'elle, comment se sauver tout en la sauvant ? Film produit à l'arrache, sans argent public ni chaîne de télévision, mais grâce à un financement participatif, porté aussi par l'actrice Anne le Nen, il sort dans une douzaine de salles mercredi 3 avril et plus largement le 15 mai 2019 dans toute la France.

