Avec une audience de 8.200.000 fidèles en 2018, la série télévisée de France 3, Capitaine Marleau, est l'une des séries les plus suivies en France. L'actrice Corinne Masiero y campe une gendarme affublée d'une chapka et dotée d'un flair terrible. Au départ, ce personnage est apparu dans un téléfilm avec Muriel Robin et Gérard Depardieu diffusé en 2014 : le public s'est pris d'affection pour son côté dingo, le rôle est né.



Retour de la série avec un nouvel épisode mardi 2 avril 2019 avec une actrice rare sur petit écran : Isabelle Adjani. Elle se fond dans les traits d'une femme ravissante qui se réveille après 15 ans de coma consécutif à une chute. Cette survivante découvre au réveil que son mari a refait sa vie.



Isabelle Adjani sera à nouveau sur petit écran dans Diane de Poitiers sur France 2 en 2020, toujours pour la même réalisatrice, Josée Dayan. Le 9 avril prochain, la suite des aventures de Capitaine Marleau pourra compter sur d'autres stars, deux chanteurs cette fois-ci : Benjamin Biolay et Camille. Et à la rentrée, on retrouvera JoeyStarr et Marina Hands. Le 9 et 17 avril 2019, Corinne Masiero sera également au casting d'une adaptation de La recluse de Fred Vargas.

