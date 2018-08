publié le 08/08/2018 à 19:25

Die Hard "revient bientôt" sur grand écran. Et John Mclane, incarné par Bruce Willis, ne semble pas vouloir mourir. Après cinq épisodes (Piège de Cristal - 1988, 58 minutes pour vivre - 1990, Une journée en enfer - 1995, Die Hard 4 : Retour en enfer - 2007, Die Hard : Belle journée pour mourir - 2013) le policier le plus casse-cou du cinéma s'apprête à rempiler pour de nouvelles aventures.



Selon Slashfilms, l'acteur de 63 ans - très impliqué dans la production - et le réalisateur Len Wiseman, en charge de Die hard 4, plancheraient sur une sixième histoire, inspirée du comic Die Hard : A year one (sorti en 2009). Cette dernière est qualifiée de prequel mais mêlera des va-et-vient temporels, John McClane dans la police en 1976 et des séquences contemporaines - ce qui permettra à Bruce Willis d'apparaître à l'écran.

Au delà des cascades très musclées présentes depuis le début de la saga, le film devrait aussi, toujours selon Slahfilms, s'inscrire dans un registre beaucoup plus émotionnel que ses prédécesseurs. Holly, la femme de John McClane - incarnée par Bonnie Bedelia - vue pour la dernière fois dans 58 minutes pour vivre, pourrait réapparaître dans le film.

Pour l'heure, aucune indication n'a été donnée sur la date de sortie. Ni même sur l'acteur qui interprétera John Mclane plus jeune.