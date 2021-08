Pourquoi Spider-Man n'aurait jamais dû exister

L'Homme-Araignée est aujourd’hui le super-héros le plus populaire de chez Marvel. Mieux, en 2019, il a été le plus googlisé en France avec en moyenne 277.000 recherches par mois…ce qui semble normal, la toile, c’est son truc à Spider-Man. Mais en 1962, lorsque Stan Lee a l'idée de ce super-héros alors qu’il rêvasse dans son bureau et voit une araignée se balader sur le mur, il est hors de question qu’il voit le jour !



Son éditeur s'y oppose catégoriquement. Pas de ça dans ses BD car les gens détestent les araignées ! Et puis ce costume rouge et bleu avec la cagoule qui recouvre entièrement la tête, ce qui est inhabituel jusqu’ici pour un superhéros, c'est effrayant.

Sans compter que les lecteurs veulent du rêve alors les aventures de Peter Parker, un étudiant complexé qui galère pour gagner sa vie même en étant Spider-Man, c’est le bide assuré. Donc Stan Lee peut remballer son homme-araignée. Sauf qu’il y croit tellement qu’il va désobéir à son patron !



Il écrit la première aventure et la fait dessiner en cachette par Steve Ditko. Puis il la glisse dans le quinzième numéro d'Amazing Fantasy. Pourquoi ce magazine ? Car il ne marche pas et que son boss a décidé de l’arrêter. Comme ce numéro est le dernier, il n’ira pas vérifier ce qu’il y a dedans. C’est ainsi que Spider-Man voit le jour en cachette.





Pas vraiment d’ailleurs puisque c'est un succès immédiat. Et qui ne s’est depuis jamais démenti : la preuve, en 2015, un collectionneur a dépensé 1 million 100.000 dollars pour un exemplaire de la toute première aventure de l'Homme-Araignée. Vendu à l’époque 12 cents ! Eh oui Spider-Man a aussi le super-pouvoir d’avoir rendu quelqu'un super-riche !

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.