Deliverance (4/9) Movie CLIP - Arrow Through the Heart (1972) HD

publié le 06/09/2018 à 22:28

Une vraie gueule de cinéma et un charisme inoubliable. L'acteur américain Burt Reynolds est décédé à 82 ans à Jupiter, en Floride, a-t-on appris de son agent ce jeudi 6 septembre. Figure d'Hollywood, le comédien à la moustache toujours impeccable a marqué le cinéma des années 70 et 80.



Révélé par le film culte Délivrance, en 1972, Burt Reynolds a acquis une solide réputation avec ses rôles d'homme fort dans Plein la gueule de Robert Aldrich en 1974, où il campe un voleur de voiture reconverti en entraîneur de football américain derrière les barreaux, mais aussi dans Smokey and The Bandit en 1977.

Après une série de mauvais choix de carrière (il a notamment refusé les rôles de James Bond et Han Solo dans Star Wars), l'acteur avait décidé de retourner à ses premières amours, la télévision. Il remporta notamment un Emmy Award pour Evening Shade, une série qu'il a lui-même produit.

Burt Reynolds avait fait un retour remarqué dans Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson en 1997. Sa prestation dans la peau d'un réalisateur de films X lui avait valu une nomination pour l'Oscar de Meilleur acteur.



L'acteur apparaîtra aux côtés de Brad Pitt, à titre posthume, dans le prochain film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Le long-métrage devrait sortir dans le courant de l'année 2019.