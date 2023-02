Netflix va bientôt sortir un documentaire sur les coulisses et les scandales de Pornhub

La saga Pornhub bientôt au coeur d'un documentaire Netflix. La plateforme de streaming a annoncé la diffusion le 15 mars prochain d'un film intitulé Money Shot : The Pornhub Story (Pornhub : gros plan sur le géant du sexe en français) ressassant l'histoire du leader mondial de l'industrie pornographique, un secteur lucratif dont les pratiques opaques ont été révélées à la faveur de plusieurs scandales ces dernières années.

Produit et réalisé par une équipe féminine, le documentaire de 90 minutes promet "une immersion au coeur des succès et des scandales de Pornhub au travers d'entretiens avec des acteurs, des militants et d'anciens employés".

Lancé en 2007 par le groupe Mindgeek, aujourd'hui parmi les plus puissants du secteur, Pornhub est aujourd'hui dans le top 15 des sites les plus consultés au monde. Il génère des revenus conséquents par l'intermédiaire d'un système d'abonnements permettant d'accéder à des contenus payants et de télécharger les vidéos mises en ligne par les utilisateurs. "Pornhub a fondamentalement changé la façon dont la pornographie est fabriquée et distribuée", souligne Netflix dans un communiqué relayé par Variety.

Une plateforme infestée par les vidéos d'abus sexuels et de mineurs

Mais au fil des années, plusieurs enquêtes journalistiques et des plaintes devant la justice américaine ont mis en lumière que la plateforme était infestée de vidéos d'abus sexuels, de revenge porn, d'espionnage de femmes, de contenus racistes ou misogyne mais aussi des séquences mettant en scène des jeunes filles mineures. Des révélations qui ont poussé Pornhub à supprimer 7 millions de vidéos l'an passé et à revoir sa politique de modération, sous la pression de ses partenaires financiers, Visa et Mastercard, ébranlés par les plaintes visant le site pour adultes.

"Ce documentaire nous interroge sur la définition de la sexualité et du consentement lorsque des plateformes multimilliardaires prospèrent sur des contenus générés par les internautes. Qui possède et qui devrait posséder le pouvoir dans cet environnement ? Nous espérons que le film génère des discussions à la fois sur Internet et dans le reste de la société", a expliqué la réalisatrice Suzanne Hillinger, citée par Variety.

Pornhub est aussi dans le viseur des autorités françaises, au même titre que plusieurs autres sites pornographiques, dans le cadre de procédures judiciaires visant à imposer la mise en place d'un système de vérification de l'âge permettant de mieux filtrer l'accès des mineurs. Un rapport sénatorial publié cet automne avait dénoncé le rôle des plateformes depuis le milieu des années 2000 dans "la recrudescence de contenus de plus en plus trash et violents, sans aucun contrôle ni considération pour les conditions dans lesquelles ces contenus sont produits".

