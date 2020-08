publié le 04/08/2020 à 17:19

"L'incompris", c'est ainsi que la plateforme de streaming a décidé de nommer son documentaire sur Nicolas Anelka. Sa sortie est prévue pour le mercredi 5 août. Le réalisateur Franck Nataf et le joueur, désormais retraité, retracent les événements les plus marquants de sa carrière.

Netflix a déjà dévoilé trois bandes-annonces sur les réseaux sociaux. À travers celles-ci on comprend que deux sujets seront au cœur du documentaire. Tout d'abord, le personnage vu par ses coéquipiers. "Tout le monde connaît son nom. Peu le connaissent vraiment", tweetait le compte Netflix France le 16 juillet. Dans ce premier trailer, des grands noms du football évoquent la personnalité de l'attaquant. Paul Pogba le considère comme "le grand frère", pour Arsène Wenger c'est un homme "honnête, fidèle et excessif parfois". Emmanuel Petit évoque plutôt son "caractère trempé" et "beaucoup de paradoxes chez Nico".

La seconde et plus grande partie du documentaire donne la parole à Nicolas Anelka. L'ancien international français compte bien s'expliquer et donner son point de vue au sujet des polémiques qui gravitent autour de lui.

Anelka : l’incompris, le 5 août. pic.twitter.com/uey9rffNLc — Netflix France (@NetflixFR) July 22, 2020

Le Mondial de 2010, en Afrique du Sud, semble avoir une place centrale. Son exclusion du groupe, suivie par la "grève" du groupe à Knysna, l'un des plus grands fiasco dans l'histoire de l'Équipe de France.

"Va te faire enculer sale fils de pute". Une phrase choc, violente, adressée à Raymond Domenech qui a fait couler beaucoup d'encre. Le sélectionneur a rétabli la vérité des années après, mais le mal était déjà fait.

Nicolas Anelka raconte sa stupeur et son incompréhension face à ces propos, qu'il n'a jamais prononcés. Dans une interview accordée au Parisien, il évoque sa relation avec Raymond Domenech, "Je n'ai aucune rancœur [...] Avant Knysna, on avait vraiment de très bons rapports" explique-t-il. Néanmoins, il ne lui a jamais reparlé depuis.

Anelka : l’incompris, c’est mercredi. pic.twitter.com/k8NJR2fmcM — Netflix France (@NetflixFR) August 2, 2020