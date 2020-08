Netflix : "Lucifer", "Anelka : l'Incompris", "The Rain"... Que voir en août ?

publié le 31/07/2020 à 08:31

L'été se poursuit sur Netflix. Après le retour des super-héros d'Umbrella Academy, le nouveau récit de la légende arthurienne dans Cursed et la suite de Kissing Booth, la plate-forme de streaming renouvelle son catalogue pour le mois d'août.

Parmi les nouvelles saisons de séries les plus attendues, celle de Lucifer, qui permettra aux fans de retrouver l'équipe de Mr Morningstar, qui cette fois, devra se battre contre son pire ennemi : son jumeau. À noter aussi la saison 3 de The Rain, la série danoise qui nous plonge dans le quotidien de Simone et Rasmus dans un monde ravagé par une pluie mortelle.

Côtés films, Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy vs. the Reverend vous permettra de vivre une aventure interactive puisque c'est vous qui allez choisir ce que Kimmy doit réaliser : son mariage ou sauver d'autres victimes du Révérend. Adapté de la série à succès, ce film s'annonce aussi barré et pétillant que son héroïne. Les fans de ballon rond ne seront pas en reste avec le documentaire Anelka : l'Incompris, où l'ancien joueur de l'équipe de France revient sur les polémiques qui ont écorné sa carrière.

Séries

> The Rain - Saison 3 ' Bande-annonce officielle VOSTFR ' Netflix France Date : 23/07/2020

The Rain (saison 3, dernière saison)

Date : 6 août 2020

La série scandinave touche à sa fin. Dans cette ultime aventure où le monde a été ravagé par un virus mortel imprégné dans l'eau de pluie, les deux héros Rasmus (Lucas Lynggaard Tønnesen) et Simone (Alba August) continuent leur lutte pour la survie. Mais, le frère et la sœur réalisent qu'ils n'ont pas le même plan pour sauver l'humanité, ce qui pourrait coûter cher à celles et ceux qui tentent d'échapper aux gouttes de pluie.

Dirty John : Betty Broderick (saison 2)

Date : 14 août 2020

Cette saison 2 raconte la rencontre de Betty (Amanda Peet) et Dan (Christian Slater). Mais loin d'être une histoire d'amour, l'héroïne va vivre une longue descente aux enfers avec son compagnon infidèle et menteur.

Lucifer (saison 5)

Date : 21 août 2020

Plus d'un an après le final de la saison 4 où Lucifer (Tom Ellis) qui a enfin avoué ses sentiments à Chloé (Lauren German) décide de rejoindre les Enfers, la suite de leur histoire arrive enfin. Sauf que ce n'est pas Lucifer qui revient des Enfers pour l'amour de sa vie, mais son frère jumeau Michael, bien décidé à détruire tout ce que le roi des Enfers chérit.

Trinkets (dernière saison)

Date : 25 août 2020

Suite et fin de la série américaine portée par son héroïne Élodie (Brianna Hildebrand) entourée de Moe (Kiana Madeira) et Tabitha (Quintessa Swindell). Une série adaptée du livre éponyme de Kirsten Smith qui raconte l'amitié improbable entre trois adolescentes cleptomanes.

I am a killer (saison 2)

Date : 28 août 2020

La série documentaire se poursuit avec cette fois la question : comment un tueur de sang-froid condamné à mort peut se réinsérer dans une société dont il ignore tout ?

Films et documentaires

> Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy contre le révérend ' Bande-annonce VOSTF ' Netflix France Date : 23/07/2020

Anelka : l'Incompris

Date : 5 août 2020

Retour sur le parcours prodigieux et controversé de Nicolas Anelka, qui revient pour la première fois sur les polémiques qui ont jalonné sa vie.



Unbreakable Kimmy Schmidt : Kimmy vs. the Reverend

Date : 5 août 2020

Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) est de retour dans ce film interactif où vous choisissez ce qui peut arriver à l'héroïne. Alors qu'elle s'apprête à se marier, Kimmy rend une nouvelle visite au Révérend (Jon Hamm) qui lui fait comprendre qu'un autre bunker où sont enfermées des victimes se trouve quelque part aux États-Unis.



Work it

Date : 7 août 2020

Quinn (Sabrina Carpenter) a un objectif : intégrer l'équipe de danse de son lycée. Problème : elle ne sait pas danser. Qu'à cela ne tienne, elle décide de créer sa propre troupe pour remporter le concours et intégrer l'université de ses rêves.



Tout nous sépare

Date : 11 août 2020

Réalisé par Thierry Klifa, Tout nous sépare met en scène Catherine Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu et Nicolas Duvauchelle. L'histoire d'une mère qui tente tout pour sortir sa fille d'une relation toxique.



Projet Power

Date : 14 août 2020

Une étrange pilule qui donne des super-pouvoirs à quiconque la consomme pendant 5 minutes sème le chaos à la Nouvelle-Orléans. Dès que les effets s'estompent, vous mourrez. Pour arrêter le massacre, Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt vont devoir s'associer et tout faire pour sauver la situation et la fille de Jamie Foxx, capturée par une étrange organisation.



Fast and Furious 8

Date : 16 août 2020

Huitième volet de la saga, il réunit la "famille" de Dom (Vin Diesel) et Letty (Michelle Rodríguez). Les héros et héroïnes doivent de nouveau s'unir contre une nouvelle menace : une cyberterroriste qui oblige Dom à devenir un criminel.