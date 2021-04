publié le 28/04/2021 à 06:18

"En mai, fais ce qu'il te plaît..." En attendant la réouverture des lieux culturels, Netflix continue de régaler ses abonnés avec des contenus pour toute la famille.

L'évènement de ce mois de mai sera la partie 2 de la saison 5 de Lucifer. Le Diable incarné par Tom Ellis est attendu de pied ferme par les fans qui patientent depuis des mois pour découvrir la suite de cette série portée aussi par Lauren German (Chloe Decker), D. B. Woodside (Amenadiel), Lesley-Ann Brandt (Maze) et Rachael Harris (Linda Martin). Les abonnés ne seront pas en reste avec la saison 2 de Qui a tué Sara ? série espagnole qui a cartonné dès son arrivée sur la plate-forme en mars dernier. Pour les afficionados des animés, ne manquez pas le Volume 2 de Love, Death + Robots.

Pour les films, Netflix compte bien vous plonger dans une ambiance stressante à souhait avec Oxygène où Mélanie Laurent incarne une héroïne prisonnière d'une capsule cryogénique, amnésique et sans réserve d'oxygène. Le Monstre est un film coup de poing sur le combat d'un adolescent afro-américain accusé à tort de meurtre et déterminé à prouver son innocence. Le réalisateur Zack Snyder poursuit sa reconquête après la sortie de sa version de Justice League, il réserve pour Netflix, Army of The Dead, un film d'action en pleine apocalypse zombies avec des mercenaires prêts à tout.

Séries

Jupiter's Legacy

7 mai

Nouvelle création originale de Netflix, Jupiter's Legacy entraîne dans le monde d'une famille de super-héros respectés et puissants. Mais lorsqu'ils et elles doivent passer le relais à leurs enfants, qui veulent chambouler tout ce que leurs parents ont construit, plus rien ne va.

Love, Death + Robots (volume 2)

14 mai

Tim Miller prépare son public au volume 2 de cette série animée irrévérencieuse, mélangeant la science-fiction, l'horreur, la comédie et le fantastique. Dans cette nouvelle aventure, vous verrez un géant nu, un démon des fêtes de Noël et toujours plus de scènes mémorables.

Qui a tué Sara ? (saison 2)

19 mai

Série espagnole à succès de la plate-forme, la suite de l'enquête d'Alex pour découvrir la vérité sur sa sœur, se poursuit. Mais, est-il vraiment prêt à accepter qu'il n'a jamais vraiment connu Sara ?

Jurassic World : La Colo du Crétacé (saison 3)

21 mai

Troisième saison pour les campeurs de l'île mythique d'Isla Nublar qui vont devoir redoubler d'inventivité et de vigilance pour s'échapper de ce territoire où les dinosaures sont en toute liberté.

Lucifer (saison 2, partie 5)

28 mai

Après des mois d'attente, les fans vont enfin pouvoir découvrir la suite de la saison 5. Lucifer Morningstar n'a pas fini de faire rire et d'émouvoir le public avec ses tentatives pour renouer avec Chloé.

Films et documentaires

Collection Bergman

1er mai

Trois films du réalisateur suédois oscarisé Ingmar Bergman à (re)découvrir Sonate d'Automne, Scènes de la vie conjugale et Le Septième Sceau.



Collection Tati

1er mai

Jacques Tati arrive sur Netflix avec trois classiques : Playtime (1967), Mon Oncle (1958) et Les vacances de Monsieur Hulot (1953).



Collection Delon

1er mai

Alain Delon s'invite sur Netflix avec Plein Soleil de René Clément, Monsieur Klein de Joseph Losey et Un flic de Jean-Pierre Melville.



Associés contre le crime : L'Œuf d'Ambroise

1er mai

Prudence (Catherine Frot) et son époux Bélisaire Beresford (André Dussollier) sont tous les deux à la retraite. Mais leur programme est bousculé par la disparition d'une riche héritière russe. Au fil de leur enquête, le couple découvre les traces du très mystérieux secret de l'éternelle jeunesse.



Les Fils de Sam : L'horreur sans fin

5 mai

Une mini-série documentaire qui suit l'obsession du journaliste Maury Terry, persuadé que l'affaire du tueur David Berkowitz est liée à un culte sataniste.



Le Monstre

7 mai

Réalisé par Anthony Mandler, Monstre est basé sur le roman éponyme de Walter Dean Myers. Il suit la descente aux enfers d'un adolescent Steve Harmon lorsqu'il se retrouve accusé de meurtre. Il va alors tout tenter pour prouver son innocence face à un système qui l'a déjà condamné et dans une bataille juridique complexe.

Oxygène

12 mai

Mélanie Laurent et Mathieu Amalric font leur grand retour au cinéma avec cette production Netflix d'Alexandre Aja. Mélanie Laurent incarne Liz, une jeune femme qui se réveille dans une capsule cryogénique, sans se souvenir de qui elle est. Pour sortir de ce cercueil, elle doit retrouver la mémoire et vite car sa réserve d'oxygène diminue dangereusement.

La Femme à la Fenêtre

14 mai

Dans ce long-métrage de Joe Wright, Amy Adams partage l'affiche avec Gary Oldman et Jennifer Jason Leigh. Amy Adams incarne une psychologue agoraphobe qui vit cloîtrée chez elle et qui développe une obsession pour ses nouveaux voisins, jusqu'à assister à un crime épouvantable.



Army of The Dead

21 mai

Zack Snyder fait son grand retour sur la scène après sa version de Justice League. Avec Army of The Dead, il raconte le casse du siècle que veulent tenter une bande de mercenaires, à Las Vegas. "Bémol" : la ville est envahie par les zombies.

