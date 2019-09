publié le 04/09/2019 à 12:30

C'est l'un de nos acteurs les plus prolifiques ! Quelques mois seulement après la sortie de Tanguy, le retour, André Dussollier est de nouveau à l'affiche dans Fourmi, la nouvelle comédie de Julien Rappeneau. Un très joli film tiré d'une bande dessinée espagnole à succès, dans lequel il est question de solidarité, d'entraide et de rapports familiaux. André Dussollier y incarne Claude, l'entraîneur de foot d'un petit surdoué du ballon qui, pour sortir son père de l'alcoolisme, va se rendre coupable d'un gros mensonge... L'occasion pour André Dussollier d'explorer des thèmes qui lui sont chers: "Fourmi raconte plein de choses sur la famille et les relations parents-enfants. L’enfant est très fort puisque, malgré son mensonge, il va parvenir à s’en sortir et à faire comprendre aux adultes qu’il convient de regarder son papa autrement qu’avec condescendance ou mépris. Il y a beaucoup d’émotion, de tendresse, de l’humour."



Fourmi Crédit : SND

L'histoire : Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. L’occasion se présente quand Théo est sur le point d’être recruté par un grand club de foot anglais.

Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a pas le cœur d’imposer une déception de plus à son père. Il se lance alors dans un mensonge qui va rapidement le dépasser…

> FOURMI Bande Annonce (2019) François Damiens, Film Français

Fourmi, le nouveau film de Julien Rappeneau, d'après l'oeuvre de Mario Torrecillas, avec: François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier, Ludivine Sagnier, Laetitia Dosch, Sébastien Chassagne... durée: 14h45. En salles le 4 septembre.

